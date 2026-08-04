La Diputación de Castellón destina 250.000 euros para garantizar el agua: lista de municipios elegidos

La Diputación Provincial de Castellón activa 253.836 euros de la primera resolución de las subvenciones del AGA (Abastecimiento de Agua Potable) para garantizar el suministro de agua potable a 39 municipios de menos de 20.000 habitantes.

La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, ha destacado la importancia de estas ayudas para asegurar un servicio esencial en el conjunto del territorio. "Desde el gobierno provincial trabajamos por resolver los problemas de nuestros 135 municipios y garantizar el acceso a un agua de calidad. Estas ayudas son la mejor demostración de nuestro compromiso por asegurar el abastecimiento de agua potable en toda la provincia, especialmente en aquellos municipios que, por su tamaño, disponen de menos recursos", ha señalado la presidenta.

Recurso esencial

Para la dirigente provincial, "el agua es un recurso básico y esencial, es territorio, progreso y estabilidad. Y, desde la Diputación de Castellón, trabajamos cada día para ofrecer soluciones eficaces que permitan garantizar este recurso en todos los rincones de la provincia y mejorar las infraestructuras hídricas".

Se trata de la primera resolución de la convocatoria de AGA de este año, a la que la institución provincial destina 1.500.000 euros para la realización de programas o actividades encaminadas a no dejar sin suministro de agua potable a ningún municipio o entidad menor por circunstancias de agotamiento de capacidades o grandes averías.

Actuaciones municipales

Las subvenciones concedidas van a permitir financiar y acometer actuaciones que los municipios han llevado a cabo durante el año 2026 para asegurar el suministro de agua potable a la ciudadanía. Desde instalaciones de equipos para mejorar el servicio, reparaciones de roturas y averías, adecuación de depósitos de agua o reposición de elementos, entre otras actuaciones que, "aunque pueden no ser vistosas, son vitales para garantizar el suministro de agua potable a los castellonenses", ha resaltado Marta Barrachina.

En este sentido, la máxima representante de la institución provincial ha incidido en que "nuestro objetivo es que todos los castellonenses, independientemente del lugar donde vivan, dispongan de servicios de calidad y de las mismas oportunidades".

Municipios beneficiados

Así, en esta primera resolución, los municipios que han resultado beneficiados de las subvenciones son Fuente la Reina, Santa Magdalena de Pulpis, Alfondeguilla, Cinctorres, Castillo de Villamalefa, Ayódar, Vallibona, Herbers, San Rafael del Río, Todolella, Eslida, Alcúdia de Veo, Benafigos, Caudiel, Benassal, Puebla de Arenoso, Forcall, la Torre d'en Besora, la Pobla de Benifassà, la Jana, Aín, Sot de Ferrer, Montán, Figueroles, Vistabella del Maestrat, Xert, Algimia de Almonacid, Xodos, Chóvar, Costur, Artana, Villores, Llucena del Cid, Zucaina, Villanueva de Viver, Benlloc, Ludiente, Argelita y les Coves de Vinromà.

El vicepresidente y responsable del área de Buen Gobierno, Héctor Folgado, ha remarcado que "cada euro invertido en agua se traduce en bienestar y en tranquilidad para las familias", insistiendo en que "la Diputación de Castellón siempre estará al lado de los ayuntamientos, ayudando a resolver problemas reales que afectan al día a día de nuestros vecinos y vecinas".

Segunda resolución

Al respecto, el vicepresidente Héctor Folgado ha subrayado que la institución provincial ya trabaja en una segunda resolución, con el objetivo de seguir atendiendo las necesidades de los municipios más pequeños.

"Tenemos claro que los municipios deben contar con los mejores servicios, por eso volcamos nuestros recursos para que así sea, y seguiremos impulsando todas aquellas infraestructuras que sean necesarias, porque el agua garantiza prosperidad y riqueza en nuestra tierra", ha concluido el responsable del área de Buen Gobierno.