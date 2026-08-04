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La Diputación de Castellón impulsa la Escuela Taurina con dos novilladas en Benassal y Morella

Tres citas clave servirán para impulsar la formación de los jóvenes novilleros y rendir homenaje al torero ‘Josele‘

Presentación de los carteles de los festejos taurinos de Morella y Benassal.

Presentación de los carteles de los festejos taurinos de Morella y Benassal. / Redacción

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Ramón Pérez

Castellón

El Salón de Recepciones ha acogido hoy la presentación oficial del cartel de ambos festejos que “representan mucho más que dos tardes de toros. Son una oportunidad para que los jóvenes novilleros den un paso adelante en su formación y puedan demostrar el fruto de años de esfuerzo, sacrificio e ilusión”, ha señalado el diputado de la Escuela Taurina, David Vicente.

Así, por un lado, la localidad del Alt Maestrat celebrará el 4 de septiembre, a las 17:30 horas, el V Trofeo ‘Avellana de Oro’, con novillos de La Lucica, mientras que Morella acogerá el 13 de septiembre, a la misma hora, el III Trofeo ‘Castell de Morella’, dentro de la 788.ª Fira de Morella, con novillos de Aurelio Hernando.

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Asimismo, el diputado provincial ha anunciado que el próximo 6 de septiembre se celebrará, en Benassal, un emocionante homenaje al torero José Emilio Ibáñez García ‘Josele’, cuya figura permanece muy presente entre todos los aficionados y profesionales. “Una jornada para recordar su legado, agradecer todo lo que aportó a la fiesta y expresar el cariño de toda la familia taurina”, ha subrayado David Vicente.

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