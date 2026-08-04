¿Dónde conseguir las gafas gratis de la ONCE y el Gobierno para ver el eclipse solar? Puntos de recogida en Castellón

Castellón se prepara para vivir uno de los acontecimientos astronómicos más esperados del siglo. El próximo 12 de agosto de 2026, la Luna ocultará completamente el Sol y dejará durante unos instantes una imagen difícil de olvidar: el cielo se oscurecerá en pleno atardecer y la provincia quedará situada dentro de la franja desde la que podrá observarse el eclipse total.

El fenómeno recorrerá España de oeste a este. Comenzará a ser visible en Galicia alrededor de las 19.20 horas y avanzará en diagonal por la Península hasta llegar a Castellón y Baleares poco después de las 20.30 horas. La fase de totalidad apenas durará alrededor de un minuto y medio, por lo que será fundamental estar preparado con antelación.

Para facilitar una observación segura, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Grupo Social ONCE han puesto en marcha la campaña «Una vista única. Cuídala», mediante la que se repartirán gratuitamente dos millones de gafas homologadas en toda España.

Dónde recoger las gafas gratis en Castellón

En la provincia, uno de los centros incluidos en la campaña estatal es el Planetario de Castellón, que recibirá parte de las 300.000 unidades destinadas a museos científicos, centros de investigación y entidades públicas vinculadas a la divulgación de la ciencia.

También podrán conseguirse a través de los vendedores y vendedoras de la ONCE. La organización distribuirá alrededor de 1,7 millones de gafas en sus puntos habituales de venta, tanto en quioscos como en otros espacios donde trabajan sus agentes. El reparto comenzó durante este mismo lunes 3 de agosto y estará sujeto a disponibilidad.

Debido a la elevada expectación que ha despertado el eclipse, es recomendable acudir cuanto antes y consultar directamente en cada punto si todavía quedan unidades.

Cómo saber si unas gafas son seguras

No sirve cualquier tipo de protección. Las gafas utilizadas para mirar el eclipse deben cumplir la norma internacional ISO 12312-2, específica para la observación directa del Sol. Antes de utilizarlas hay que comprobar que el filtro no esté rayado, perforado, roto, deteriorado o caducado.

Gafas homologadas de la ONCE para observar el eclipse solar, certificadas conforme a la norma ISO 12312-2. / Mediterráneo

Las gafas deben colocarse antes de dirigir la mirada hacia el Sol. La observación tiene que realizarse durante periodos breves, haciendo pausas, y solo deben retirarse después de apartar completamente la vista.

Las gafas de sol convencionales no ofrecen protección suficiente. Tampoco son seguros métodos caseros como radiografías, cristales ahumados, películas fotográficas, CD o filtros improvisados.

Además, nunca debe mirarse el eclipse a través de cámaras, prismáticos o telescopios sin un filtro solar específico colocado delante del objetivo. La concentración de la luz puede provocar daños oculares graves e irreversibles.

Noticias relacionadas

Quienes no consigan unas gafas homologadas podrán recurrir a métodos indirectos, como una cámara oscura, una cartulina perforada o la proyección de la imagen solar mediante un colador. La clave será disfrutar de un espectáculo histórico sin poner en riesgo la vista.