El incendio destroza la instalación de goteo y compromete el riego de 1.300 hanegadas de cítricos en la Vilavella y Nules

Hasta 1.300 hanegadas de cítricos entre los términos municipales de la Vilavella y Nules, dependientes de la Societat de Regs de Sant Sebastià, afrontan una situación muy comprometida como consecuencia de los graves daños provocados por el incendio a su paso por ambos municipios.

El paso del fuego por las inmediaciones del pozo de Sant Sebastià no solo quemó buena parte de la instalación eléctrica en el exterior del edificio, también ha derretido hidrantes, transmisiones y gomas, y la principal consecuencia, ya no solo para las fincas directamente afectadas, sino para el conjunto de parcelas dependientes de este pozo, es que «no podemos llenar la balsa», explica Ximo Gumbau, miembro de la junta de la sociedad de riegos.

Y es así porque desde el domingo siguiente a la declaración del incendio, «las tuberías antiguas, al alcanzar temperaturas tan altas al paso del fuego, están reventando», lo que lleva provocando fugas significativas más de una semana, cada vez que intentan activar el sistema.

Gumbau, que también es trabajador de la Cooperativa Agrícola Sant Josep de la Vilavella, explica que ese mismo domingo, estando evacuado de la localidad y confinado en Betxí con su familia, «la Policía Local me llamó para informarme de lo que estaba pasando, para que cerrara el paso del agua». Indica que ese día se encontró con un escenario muy complicado «había todavía fuego y mucho humo, la verdad es que pasamos miedo», pero con el apoyo de los agentes, pudo bloquear la salida y parar las fugas.

Algunas imágenes que demuestran la envergadura de los daños provocados en los sistemas de riego en La Vilavella y Nules / VICENT IBÁÑEZ

Al día siguiente, de nuevo acompañados por la Policía Local, pudieron acceder a las instalaciones del pozo para comprobar que «dentro estaba todo bien», aunque las conexiones eléctricas exteriores y las nuevas canalizaciones, «que tenían cinco años», estaban seriamente afectadas. El martes acudieron los técnicos «y en un día lo solucionaron».

Cosa distinta está siendo lograr llevar el riego a las fincas dependientes de la sociedad «cuando más falta les hace». Las canalizaciones más antiguas, dañadas por el fuego, «no soportan la presión y revientan», por lo que apenas son capaces de llevar el agua a la balsa. Esta sábado, de hecho, volvieron a tener una fuga importante.

Indica que «con la poca que hemos conseguido embalsar, hemos regado un poco los ocho sectores que dependen de este pozo, los que no se han quemado». Poco es más que nada, pero el panorama para estos agricultores no solo es desolador desde el punto de vista de la masa vegetal que se ha perdido. También empieza a serlo cuando piensan en la próxima campaña.

Época crítica

«En esta época el riego es muy importante, porque es el momento de hacer grande la fruta», pero ante las altas temperaturas que se están registrando en la zona, por encima de la media para estas fechas, y la escasez de agua, «el árbol va a priorizar su supervivencia», por lo que estiman que dejará perder mucha producción para lograrlo.

La afección tiene cifras provisionales. Ximo Gumbau expone que esas 1.300 hanegadas producirían en su conjunto unas 3.900 toneladas (a razón de unos 3.000 kilos de media por hanegada). Si se tiene en cuenta que algunas de las parcelas se han quemado en parte o en su totalidad, y que las que se han salvado, por falta de riego, producirán menos, la merma será considerable.

La sociedad que gestiona el pozo de Sant Sebastià se está haciendo cargo de dar respuesta urgente a las reparaciones y reposiciones necesarias para restablecer el sistema porque, como destaca Gumbau, «no hay otra alternativa de riego». Por su parte, muchos agricultores se van a ver obligados a renovar las instalaciones de sus propias parcelas, dado que muchas gomas están perforadas e instalaciones derretidas. En conclusión, los daños son cuantiosos, queda mucho por hacer y poco tiempo si aspiran a minimizar las pérdidas de la próxima campaña.