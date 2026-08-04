Nueva inversión del puerto de Castellón: un equipamiento que incorpora la tecnología más moderna

La Autoridad Portuaria de Castellón ha iniciado el proceso para la adquisición, transporte y puesta en servicio de nuevos equipamientos de balizamiento marítimo inteligente. Con un presupuesto estimado de 44.600 euros, IVA excluido, esta actuación tiene como objetivo reforzar las condiciones de seguridad en las maniobras de entrada, salida y navegación interior dentro de las aguas portuarias.

La licitación comprende el suministro de dos boyas de elastómero de 2,2 metros de diámetro, destinadas a la señalización de los canales de babor y estribor conforme a las recomendaciones de la Asociación Internacional de Señalización Marítima (IALA), y dos balizas autoalimentadas mediante paneles solares de alta eficiencia.

Innovación y monitorización en tiempo real

Esta iniciativa destaca por su apuesta por la digitalización. Las nuevas balizas incorporarán tecnología Internet of Things (IoT) con sincronización GPS integrada, lo que permitirá su monitorización remota e integración directa con el sistema de comunicaciones Netcom de PortCastelló durante todo el año.

Este avance posibilitará un control en tiempo real sobre el estado de las ayudas a la navegación, garantizando la máxima operatividad ante cualquier eventualidad. Los sistemas luminosos LED y sus baterías de cristal de plomo aseguran una alta visibilidad y una operatividad eficiente.

Seguridad operacional y calidad

La actuación contempla también exigencias estrictas en materia de sostenibilidad medioambiental, prevención de riesgos laborales y gestión de residuos por gestores homologados durante la fase de implantación.

Con este proyecto, la Autoridad Portuaria de Castellón da un paso más en la modernización de sus infraestructuras críticas. La incorporación de equipamientos inteligentes para el balizamiento no solo consolidará los estándares de seguridad marítima en el recinto portuario, sino que potenciará la eficiencia y competitividad del puerto como un hub logístico moderno, seguro y conectado.