El paro sube en más de 500 personas en Castellón en plena campaña del verano

El número de personas desempleadas en Castellón aumentó en plena campaña del verano. Concretamente, en el mes de julio esta cifra fue de 501 personas, con lo que el dato de parados en la provincia se sitúa en 31.512, según los datos dados a conocer por el Ministerio de Trabajo esta mañana.

Por sectores, Agricultura es el único que ha resistido el golpe, pues ha bajado el paro en -39. Asimismo, en el resto de sectores ha subido: Industria (8), Construcción (62), Servicios (120) y también ha ido a más el colectivo de personas sin empleo anterior (350).

La subida del desempleo respecto al mes anterior a nivel porcentual en Castellón es se sitúa en el +1,62%. De las 31.512 personas desempleadas en Castellón, 11.936 son hombres y 19.576, mujeres. Además, en cuanto a sectores, 943 personas pertenecen a Agricultura, 3.825 a Industria, 2.203 a Construcción, 20.444 a Servicios y 4.097 corresponden a personas sin empleo anterior.

A nivel autonómico

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 7.021 personas en julio en la Comunitat Valenciana en relación al mes anterior (+2,5%) hasta los 288.672 desempleados.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de julio desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en julio la mayoría de veces en Comunitat Valenciana (19 veces) mientras que ha subido en 7 ocasiones, siendo el repunte del último mes la mayor subida desde que hay registros. En el último año el desempleo acumula un descenso de 5.296 parados, lo que supone un 1,8% menos.

Por sectores, el paro bajó en Agricultura, 61 menos (-0.88%), mientras que se incrementó en Servicios, 3611 más (+1.83%); Sin empleo anterior, 2677 más (+10.86%); Construcción, 685 más (+3.45%); Industria, 109 más (+0.34%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (201387), Industria (32580), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (6843), Construcción (20528), Sin empleo anterior (27334).

En cuanto a sexos, de los 288.672 desempleados registrados en julio, 177.551 fueron mujeres, 3.760 más (+2,2%) y 111.121, hombres, lo que supone un aumento de 3.261 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+3%).

En julio, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 1.016 parados más que a cierre del pasado mes (+6,7%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 6.005 desempleados (+2,25%).

El paro subió en todas las provincias de la Comunitat Valenciana, con el mayor incremento en Valencia (+4.509), seguida de Alicante (+2.011), y Castellón (+501).