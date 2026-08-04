Radiografía de los accidentes de tráfico en Castellón: Dos siniestros con víctimas al día

La provincia de Castellón registra dos accidentes con víctimas de media al día. Según los datos facilitados por la Jefatura Provincial de Tráfico, desde el 1 de enero al 3 de agosto se han registrado 512 siniestros de este tipo, la mayoría de ellos en vía interurbana (292). Aun con todo, se ha producido un descenso de la siniestralidad, pues el año pasado en el mismo periodo hubo 636, con un mayor equilibrio entre los ocurridos en ciudad o carretera (315).

A pesar de todo, este año ya habido que lamentar 15 víctimas mortales, la mayoría en vías urbanas. La última fue la menor de 13 años de Sagunt que falleció el 1 de agosto en un grave accidente de tráfico registrado en la AP-7, a la altura del kilómetro 422, en sentido Tarragona, dentro del término municipal de Benicàssim. A sus 13 años, la menor fallecida, Eva, viajaba con su familia a Barcelona para participar en una competición de Agility cuando un pinchazo en la autocaravana les obligó a parar en el arcén a la altura de Benicàssim.

Otro accidente que conmocionó la provincia fue el ocurrido el 28 de junio en la N-340 frente a la ermita de la Magdalena, dejando cuatro víctimas mortales, seis heridos y un dolor irreparable entre familiares y amigos de las víctimas. Entre ellos, Julio, un taxista de 40 años, vecino de la capital de la Plana.

La cifra de fallecidos en carretera se mantiene estable respecto al año pasado, en 13, sin embargo, han descendido los muertos en vías urbanas, que el año pasado fueron cuatro y este año dos. Así, en el cómputo global, han fallecido 2 personas menos que el año pasado, 15 en 2026 y 17 en 2025 (hasta el 3 de agosto).

Heridos

Además, en estos siniestros han resultado hospitalizadas 90 personas de las cuales el grueso (58) por siniestros ocurridos en vías interurbanas, lo que refleja que suelen ser accidentes de mayor gravedad. Además, han resultado heridos sin requerir ingreso 602 de los cuales 380 en interurbana y el resto en urbana.

El año pasado por las mismas fechas fueron hospitalizadas 107 personas, 54 por siniestros en carretera. A su vez, 720 no requirieron pasar por el hospital.

Julio, el mes con menor siniestralidad

Durante el pasado mes de julio se registraron en las carreteras españolas 97 siniestros mortales en los que han fallecido 107 personas, siete de ellas en la Comunitat Valenciana, igual que en 2025, según el balance de siniestralidad de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Se trata de la segunda cifra más baja de la serie histórica junto a 2014, solo por detrás del mes de julio de 2021 cuando se registraron 99 fallecidos en un contexto en el que se produjeron 43,2 millones de movimientos de largo recorrido frente a los 49,5 registrados este mes.