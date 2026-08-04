La regularización de inmigrantes revoluciona el empleo de Castellón: dispara la ocupación pero también sube el paro

Los datos del paro de julio en Castellón rompen con la rutina de esta época del año. Es habitual que el número de demandantes de empleo vaya a la baja al calor de las contrataciones temporales en la hostelería y el turismo. En cambio, este año se rompe la tendencia y el desempleo crece de golpe en 501 personas. Las cifras totales se sitúan en 31.512 personas, con un aumento del 1,62% en apenas un mes. El balance anual es favorable, aunque se detecta una desaceleración: hay 131 parados menos que en julio de 2025, apenas un 0,41% menos.

Son números adversos, pero tienen una explicación en una cifra anterior: las 19.090 solicitudes presentadas en Castellón durante el periodo de regularización de inmigrantes. Fue la sexta provincia con una demanda más alta por habitante. "Muchas personas están accediendo por primera vez a los servicios públicos de empleo como consecuencia del proceso de regularización", apuntan desde el sindicato CCOO.

Evolución del paro en Castellón por sectores. / Mediterráneo

Récord de afiliación

Y es gracias a este proceso que Castellón vuelve a batir por segundo mes consecutivo su récord histórico de trabajadores, con lo que se muestra la cara positiva de la evolución en julio. La afiliación supera por primera vez las 270.000 personas, exactamente 272.125, lo que supone una mejora de 3.726 empleados de golpe, con un aumento del 1,39%. Muy por encima del 0,51% de la Comunitat Valenciana y del 0,19% del conjunto estatal. Es la cuarta provincia donde más crecen los afiliados en el mes, después de Tarragona, Pontevedra y Lugo. El acumulado anual también es favorable: Castellón suma 10.128 empleos en los últimos 12 meses, lo que supone un avance del 3,87%.

Volviendo a las cifras del paro, dos de cada tres demandantes de un puesto de trabajo vienen del colectivo sin empleo anterior. Cada mes de julio hay estudiantes que se incorporan a las listas durante el verano, pero el fuerte aumento de 350 personas en esta categoría se explica por el proceso de regularización de inmigrantes.

Servicios y construcción

También sube el desempleo entre el personal de servicios, con 120 personas más, y en la construcción, con 62 solicitudes. El apartado de industria apenas tiene variaciones en julio, con ocho parados más, mientras que en agricultura baja en 39 personas.

Datos de desempleo en Castellón y España. / Mediterráneo

Lo que no cambia en julio es la duración de los contratos: los temporales son mayoría, con 9.399, frente a los 8.898 indefinidos. En cambio, la suma de los primeros siete meses del año arroja que Castellón tiene un 52% de contratos indefinidos, unos 10 puntos por encima de la media nacional y ligeramente por encima del 50,7% del total autonómico.

Valoración empresarial

A la hora de valorar este mes atípico, la patronal CEV también menciona "la estacionalidad propia de los meses centrales de verano, especialmente en el sector servicios, tanto privado como público", así como "el proceso de regularización extraordinaria, que está incrementando de forma significativa la población activa". La organización remarca que en la Comunitat "más del 85% del aumento de las personas paradas pertenecientes al colectivo sin empleo anterior en julio corresponde a personas extranjeras".

Por estos dos factores, la CEV "realiza una valoración globalmente positiva de la evolución del mercado laboral". Con todo, "el fuerte incremento del paro en el colectivo sin empleo anterior pone de manifiesto la necesidad de acelerar las políticas de inserción laboral vinculadas al proceso de regularización de personas migrantes".