Sanitat ya tiene espacio para la sede temporal del centro 9 d'Octubre y el PAC de Trullols en Castelló

La Conselleria de Sanitat ya tiene espacio provisional para ubicar el centro de salud 9 d'Octubre y el Punto de Atención Continuada de Trullols, en Castelló de la Plana. En concreto, el espacio donde se localizará el emplazamiento es la calle Gasset nº 1. La céntrica ubicación, situada enfrente del Casino y muy cerca de a Puerta del Sol, es un espacio de oficinas en el que antiguamente se localizaba la sede de Cajamar.

La Conselleria de Sanitat ha sacado a licitación la contratación de los servicios de arquitectura e ingeniería para redactar el proyecto y asumir la dirección facultativa de las obras para la reforma del espacio por un importe de 71.592,81 euros antes de impuestos (86.627,3 euros con impuestos). La adjudicataria tendrá que redactar el proyecto básico y de ejecución, los de instalaciones, estudio de seguridad y salud, proyecto de actividad, diección de obra, entre otros trámites. La adjudicataria tendrá de plazo nueve meses a partir de la adjudicación.

El plazo de presentación de ofertas está abierto hasta el 4 de septiembre y cinco días después se abrirán los sobres. Además, el próximo día 12 de agosto se podrá hacer una visita a las instalaciones.

El espacio albergará el Centro de Salud 9 d’Octubre y el Punto de Atención Continuada Trullols. Deberá contar con áreas asistenciales y de atención al público accesibles; instalaciones de climatización y ventilación, electricidad, fontanería y agua caliente; sistemas de protección contra incendios, telecomunicaciones, voz y datos, megafonía, seguridad y control de accesos. Asimismo, deberán tenerse en cuenta las medidas de accesibilidad, eficiencia energética y seguridad. Las dependencias necesarias para mantener la actividad sanitaria y garantizar la seguridad de pacientes y profesionales provisionales deberán contar, como mínimo, con:

16 consultas de medicina de familia .

. 4 consultas de pediatría .

. Un despacho para Trabajo Social .

. Un despacho polivalente .

. Una sala de extracciones .

. Un espacio de admisión y atención al público .

. Vestuarios, sala de descanso y dormitorio para el personal del Punto de Atención Continuada.

En total, se contemplan al menos 20 consultas médicas, además del resto de dependencias asistenciales y para el personal.

La reforma se plantea como una intervención de bajo coste y rápida ejecución, aprovechando al máximo las instalaciones y los elementos constructivos existentes. Incluirá:

Redistribución interior del inmueble.

Renovación de acabados en zonas de atención y circulación.

Mejora de la iluminación y la ventilación.

Revisión o sustitución de las instalaciones eléctricas.

Actuaciones en fontanería y climatización.

Adaptación a las normas de seguridad, accesibilidad, prevención de riesgos y protección contra incendios.

Una inversión millonaria

Actualmente, el 9 d'Octubre y el PAC de Trullols se encuentran ubicados en la conocida como Casa Gran, en la plaza Huerto Sogueros. A principios del verano pasado, el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, anunció que la próxima rehabilitación integral de este edificio de la plaza Huerto Sogueros supondría una inversión de 20 millones de euros.