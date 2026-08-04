Este es el tiempo que hará este agosto en Castellón tras el julio más cálido de la historia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha hecho balance del mes de julio más cálido desde que existen registros en Castelló. En concreto, según Aemet, la temperatura media se ha situado en 28,7º lo que supera el récord de 2022, que es 28,2 el segundo más cálido. No es una excepción, puesto que en el conjunto de la Comunitat también ha sido el mes de julio más cálido desde que hay registros . La temperatura media, 27,3 °C, es 3,1 superior a la de la climatología de referencia (24,2).

Durante el mes se registraron tres olas de calor y cuatro picos cálidos muy destacados centrados en los días 7, 15, 23 y 31. Se activó el aviso rojo por temperaturas máximas los días 7, 8 15 y 23. Es la primera vez desde que se implantó el plan METEOALERTA que en un mismo año se activa cuatro días el aviso rojo por temperaturas máximas en la Comunitat Valenciana. En tres ocasiones se activó en 2025 (16, 17 y 18 de agosto) y en 2021 (12 de julio, 14 y 15 de agosto).

Condiciones que favorecieron el incendio

Los picos cálidos y olas de calor se registraron en condiciones de estabilidad, viento flojo y brisas muy débiles y humedad alta en el litoral, lo que acentuó la sensación de calor. La excepción fue el día 25, que fue un día de viento de poniente que disparó las temperaturas en el litoral. Las altas temperaturas, el viento sostenido del oeste y la baja humedad favorecieron la rápida propagación del incendio forestal de la Vall d’Uixó.

Dos récords históricos

En el observatorio de Castelló de la Plana – Almassora se superó dos veces el registro de noche más cálida los días 19 y 21. La mínima del día 21 en Castelló de la Plana, 27.4 °C es la más alta registrada desde que en 1911 comenzaron las observaciones, superando los 27,1 del 11 de agosto de 2025.

Noches tórridas o tropicales

Las 31 noches de julio fueron tropicales en los observatorios de las capitales de la Comunitat. En el observatorio de Castelló, 12 noches fueron tórridas en el observatorio de Castelló de la Plana con una mínima que no bajó de 25.

Hasta 3,9º por encima

En este mes la anomalía de temperatura ha sido más alta en el interior norte de Castellón, donde la media mensual supera en más de 3,5 °C el promedio normal. En el resto la anomalía ha oscilado entre +2,5 y +3,5 °C. El balance térmico de julio en las capitales y en otros observatorios seleccionados es el siguiente.

Es el caso de Castellfort, con una temperatura media de 24,3º lo que supone 3,9º por encima de la media habitual. Mientras, en Fredes la media ha sido 22,7º, también 3,9º sobre el promedio.

En el caso de Morella, la estación oficial ha registrado una media de 25,6º, lo que supone que ha sido muy superior a lo normal, hasta 3,6º por encima, en la estación de la que recoge los datos manualmente el observador Juan Amela. Se trata de una cifra inédita desde que existen registros, en 1950. La temperatura máxima se midió en 37º el día 23 y una media de 30,5º.

El más seco del siglo

Han sido unas jornadas muy secas en julio. La precipitación acumulada ha sido 2,5 l/m2 en la Comunitat, que es un 79% inferior a la del promedio climático del periodo 1991-2020 (12,0 l/m2) y, globalmente, el mes se califica como muy seco, el más seco del siglo y el sexto más seco desde 1950. Julio es el mes más seco en la Comunitat Valenciana, y tanto los déficits como superávits tienen poco impacto en el balance anual. La curiosidad es que en este verano de 2026 se han encadenado dos meses consecutivos muy secos, por lo que los dos primeros meses del verano climático 2026 solo tienen precedente en cuanto a sequedad en los de 1994 y 1950.

La consecuencia de esta acumulación de días muy cálidos y muy secos es que los suelos se encuentran con bajo contenido de humedad. La capacidad máxima de retención de humedad del suelo a 1 de agosto es inferior al 10% en gran parte del territorio y en el 52 % es inferior al 5%.

Por provincias, julio fue especialmente seco en Castellón, con un déficit medio provincial del 85%, en Valencia el déficit fue del 73% y en Alicante del 65%.

Desequilibrio de lluvias

Los acumulados más altos se han registrado en El Toro, con 23,2 l/m2; Ayora, 21.8 y Fredes, 14,0. En el otro extremo, en muchas localidades del litoral de las tres provincias y del sur de Alicante la precipitación ha sido nula o inapreciable.

Qué tiempo hará los próximos días

Como avance para los próximos días, desde Aemet señalan que durante los próximos días las temperaturas van a seguir siendo altas, entre 1 y 2 °C por encima de la media normal de principio de agosto, aunque serán significativamente más bajas que las registradas durante las olas de calor de julio.

Hay que recordar que el interior norte de Castellón está este martes en aviso amarillo por lluvias que pueden dejar 20 litros por medio cuadrado y tormentas que pueden venir acompañadas de vientos fuertes y granizo.