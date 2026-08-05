Agricultura presenta las ayudas destinadas para las explotaciones afectadas por el incendio de la Vall

La evolución del incendio forestal de la Vall d'Uixó, que ha calcinado casi 10.000 hectáreas de la Plana Baixa y la Serra d'Espadà, es positiva tras haberse controlado en la noche del martes. A la espera de su próxima extinción, las administraciones trabajan para tratar de compensar a los afectados por esta catástrofe natural.

En este sentido, el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, visitó ayer algunos puntos afectados de Onda y la Vilavella, donde detalló las ayudas planteadas desde la Generalitat para aminorar las pérdidas sufridas por agricultores, ganaderos, viveros y explotaciones forestales, facilitar la reanudación de la actividad productiva y contribuir a la recuperación económica y medioambiental de las zonas afectadas.

Ayudas por hectárea

El conseller expuso que se concederán hasta 6.000 euros por hectárea de regadío afectada y 4.000 euros por hectárea de secano, además de 1.500 euros para compensar los daños en equipamiento agrario. En ganadería, el importe será de hasta 15.000 euros por explotación, a los que se sumarán indemnizaciones por la pérdida de animales, con importes de 150 euros por oveja o cabra, 180 euros por cerdo, 1.000 euros por bovino o equino, 6 euros por ave y 150 euros por colmena.

Los viveros podrán recibir ayudas de hasta 15.000 euros, mientras que las explotaciones forestales contarán con 1.500 euros por hectárea para aprovechamientos suberícolas y 1.000 euros por hectárea para el resto de aprovechamientos forestales.

Campo cultivado

Durante su visita a Onda, Barrachina destacó que "el incendio llegó hasta los pies del municipio y allí el campo cultivado ayudó a frenar las llamas". "Donde había tierra trabajada, riego y cultivo, el fuego encontró más dificultad para avanzar. Esta es una lección que no podemos olvidar", señaló.

Por su parte, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, señaló que "la recuperación del campo requiere una respuesta coordinada entre administraciones. Gracias a las ayudas impulsadas por la Generalitat Valenciana y al trabajo conjunto con el Ayuntamiento de Onda, ponemos todos los recursos a disposición de nuestros agricultores y ganaderos".

Daños en viveros

En la Vilavella, el fuego afectó a tres viveros. "Un vivero no vende solo planta. Vende el comienzo de muchas cosechas. Ayudar a los viveros afectados a levantarse es ayudar también a que la huerta y el campo valenciano tengan planta la próxima campaña", expuso.

Las ayudas se podrán pedir desde el 10 de agosto y durante un plazo de tres meses, tanto en el ayuntamiento como de forma telemática, con declaración responsable si el fuego destruyó documentación y pago mediante transferencia directa.