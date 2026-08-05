Los apartamentos de Castellón, entre los que más suben de precio en la costa española este agosto

La progresiva desestacionalización de la actividad turística no impide que agosto siga siendo el periodo vacacional por excelencia. Es el mes que registra un mayor número de visitantes en los principales destinos de Castellón, y esto se nota en los precios de los alojamientos.

Para muestra, lo que cuesta alquilar un apartamento turístico en Castellón. La compañía de tasación y consultoría Tecnitasa ha elaborado un repaso a los precios de los destinos costeros, que expone "una subida contenida" de los precios en el conjunto nacional, pero no así en la cotización de las viviendas vacacionales de la provincia. "Las mayores subidas se concentran en Granada, Castellón, Cádiz, Alicante, Valencia, Murcia y Tarragona, con incrementos superiores al 8%", expone el informe.

Precios en Castellón

De los siete destinos provinciales analizados, cuatro ya superan un precio de 1.000 euros a la semana. Las tarifas más altas se dan en la avenida Ferrandis Salvador de Benicàssim, con 1.200 euros por una vivienda de 70 metros cuadrados. La misma cifra se da en la playa de la Concha de Orpesa y en el paseo Marítimo de Peñíscola, con apartamentos de las mismas dimensiones.

Algo más asequible es la playa Carregador de Alcossebre, con 1.100 euros semanales, mientras que la zona de Morro de Gos, en Orpesa, se queda en los 900 euros. Los precios más económicos se encuentran en el paseo Marítimo de Vinaròs, con 700 euros, y en la primera línea de la playa de Moncofa, con 650 euros.

Comparativa autonómica

A pesar de este incremento, las cotizaciones por disfrutar de una ubicación privilegiada frente al mar se quedan lejos de lo que se pide en algunas localizaciones de la Comunitat. La palma se la lleva la playa de San Juan de Alicante: un apartamento de 75 metros cuadrados cuesta 1.785 euros. A poca distancia se queda la playa de Levante de Benidorm, con 1.730 euros; y la playa de Poniente de la misma ciudad, con 1.660 euros a la semana.

Los precios más bajos se encuentran este año en Calpe, en Alicante, donde un apartamento de 70 metros cuadrados en primera línea de playa puede alquilarse por 625 euros a la semana, y en Oliva, en Valencia, donde un apartamento de 80 metros cuadrados también alcanza los 625 euros semanales.

Arco mediterráneo

"La oferta de alquiler vacacional en costa en España es muy heterogénea, tanto por localización como por características de los inmuebles. En 2026, además, observamos un cambio en la distribución territorial de las subidas. Algunas provincias que el año pasado se situaban en los tramos más altos moderan ahora su evolución, mientras que otros mercados, especialmente en el arco mediterráneo, ganan protagonismo y pasan a concentrar los mayores incrementos", afirma Fernando García Marcos, director técnico de Grupo Tecnitasa. Además, hay otras fuentes que apuntan a cotizaciones distintas en Castellón. En algunos puntos alcanza los 2.700 euros, y para los días del eclipse se han acordado hasta 4.000 euros a la semana, en funcion de aspectos como la superficie o la existencia de servicios como piscina de uso particular.

A nivel nacional, Puerto Banús, en Marbella, se mantiene como la zona más cara, con 3.800 euros semanales, mientras que Playa Murallón, en Tapia de Casariego (Asturias), registra el precio más bajo de España, con 560 euros a la semana.