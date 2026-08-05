Castelló bate su récord histórico de noches tórridas y afronta una jornada con tormentas y posible granizo

Castelló ha batido su récord histórico de noches tórridas cuando todavía queda buena parte del verano por delante. A fecha de 5 de agosto, el observatorio de la capital de la Plana ha contabilizado un total de 14 noches con temperaturas mínimas iguales o superiores a 25 grados, la cifra más elevada de toda la serie histórica.

El registro supera las 12 noches tórridas contabilizadas en los años 2022 y 2024, que hasta ahora marcaban el máximo. Además, el dato de este año todavía es provisional, por lo que podría aumentar durante las próximas semanas si persisten las elevadas temperaturas nocturnas.

La última madrugada ha vuelto a dejar valores especialmente altos en el litoral castellonense. En Castelló, los termómetros no han bajado de los 25,2 ºC, mientras que otra localidad en la que ha sido complicado el descanso nocturno ha sido Torreblanca, que ha registrado una mínima de 24,8 ºC.

Noches tórridas en Castelló desde 1940 / Aemet

Las máximas apenas bajarán en el litoral de Castellón

La previsión para este miércoles apunta a pocos cambios en las temperaturas mínimas y a un descenso generalizado de las máximas en la Comunitat Valenciana. Sin embargo, esta bajada será menos apreciable en el litoral de Castellón, donde el calor continuará siendo intenso.

En la capital de la Plana, las temperaturas mínimas se situarán en torno a los 24 o 25 grados, mientras que las máximas rondarán los 32 o 33 grados. Aunque los valores diurnos serán inferiores a los registrados en las zonas más cálidas del interior, la elevada humedad mantendrá una notable sensación de bochorno en la costa.

Aviso amarillo por tormentas y granizo en el interior norte

El principal fenómeno adverso de la jornada se concentrará en el interior norte de Castellón. A partir de las 16.00 horas, Aemet activará el aviso amarillo por lluvias y tormentas que podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

No se descartan chubascos localmente intensos durante la tarde, especialmente en las comarcas del interior. Estas tormentas podrían formarse de manera rápida y afectar de forma irregular a distintos municipios.

El viento será flojo y de dirección variable durante las primeras y últimas horas del día. En las horas centrales tenderá a soplar de componente este, aunque en el extremo noroccidental de Castellón podría registrarse alguna racha fuerte al final de la tarde, coincidiendo con el desarrollo de las tormentas.

El calor nocturno seguirá marcando los próximos días

Las previsiones no apuntan a cambios importantes a corto plazo. Las temperaturas se mantendrán alrededor de dos grados por encima de los valores habituales para la primera quincena de agosto, aunque serán menos extremas que las registradas durante las olas de calor de julio.

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La temperatura media seguirá siendo elevada hasta el fin de semana, por lo que Castelló de la Plana podría continuar sumando noches tórridas y ampliar un récord que ya evidencia la excepcional persistencia del calor durante este verano.