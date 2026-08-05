Compromís denuncia que el PP ha renunciado a impulsar políticas de vivienda en los pueblos de Castellón

Compromís en la Diputación de Castellón ha denunciado que el gobierno provincial del Partido Popular continúa sin impulsar ninguna política propia en materia de vivienda, a pesar de que el acceso a una se ha convertido en la principal preocupación de la ciudadanía y en uno de los mayores obstáculos para combatir la despoblación en los municipios de la provincia.

El portavoz de Compromís, David Guardiola, ha lamentado que, durante toda la legislatura, el gobierno de Marta Barrachina haya rechazado todas las iniciativas presentadas por la coalición para ayudar a los ayuntamientos a recuperar viviendas vacías e incrementar la oferta de alquiler asequible.

"La vivienda ya es una emergencia también en nuestras comarcas. Los precios no dejan de subir mientras la oferta de alquiler es cada vez más escasa. Ante esta realidad, el PP sigue escondiéndose detrás de las competencias en lugar de poner en marcha medidas que ayuden a los municipios", ha afirmado Guardiola.

Desde la formación remarcan que la situación sigue empeorando también en las comarcas de Castellón, con un precio medio que ha alcanzado los 9,3 euros por emtro cuadrado, el máximo histórico registrado hasta la fecha, tras incrementarse un 4,7 % en el último año. En la ciudad de Castelló, el aumento interanual es aún mayor, del 6,1%.

Creación de una mesa provincial

El portavoz ha recordado que Compromís ha defendido reiteradamente la creación de una mesa provincial de vivienda para coordinar las diferentes administraciones, así como una línea estable de ayudas destinada a la rehabilitación de viviendas vacías en los municipios más pequeños.

"El PP siempre se esconde detrás de las competencias, pero la realidad es que el problema es la falta de voluntad política. Si una diputación puede rehabilitar cuarteles de la Guardia Civil, también puede ayudar a los pueblos a rehabilitar viviendas para que vuelvan a ser hogares dignos para las familias", ha defendido Guardiola, quien ha insistido en que la falta de vivienda se ha convertido en uno de los principales frenos al desarrollo de los municipios del interior.

"Muchos pueblos tienen casas cerradas desde hace años mientras los jóvenes no pueden emanciparse o las familias que quieren instalarse no encuentran ninguna vivienda disponible. Es un contrasentido que solo se resuelve con políticas públicas valientes", ha añadido el portavoz de Compromís, quien ha puesto como ejemplo a la Diputación de Teruel, que ya ha impulsado un programa específico dotado con un millón de euros para rehabilitar viviendas en los municipios rurales.

"Hablamos de dos provincias con problemas muy similares de despoblación, envejecimiento y dificultades para acceder a la vivienda. Si Teruel ha podido hacerlo, Castellón también puede. La única diferencia es que allí ha habido voluntad política y aquí no", ha sentenciado el diputado, recordando que Compromís considera que la Diputación debe asumir un papel activo en la lucha contra la emergencia habitacional y la despoblación, ayudando a los ayuntamientos a ampliar el parque de vivienda asequible y rehabilitar los cientos de casas vacías que existen en los municipios.

"Sin vivienda no hay arraigo, no hay oportunidades y no hay futuro para el mundo rural. Si queremos que la gente joven se quede en nuestros pueblos, lo primero es garantizar que pueda vivir en ellos. La próxima Diputación tendrá que situar esta cuestión entre sus principales prioridades", ha concluido Guardiola.