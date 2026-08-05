El Consell pide al Gobierno central destinar más de 1,64 millones de euros de fondos europeos de turismo a recuperar zonas afectadas por el incendio de la Vall d´Uixó

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha solicitado al Gobierno central que autorice a la Generalitat a destinar los remanentes disponibles de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) vinculados a planes turísticos de la provincia de Castellón, a actuaciones de prevención, mitigación y recuperación en el entorno afectado por el incendio de la Vall d’Uixó.

Cano ha trasladado esta petición a la Secretaría de Estado de Turismo ante el “impacto importante” que están generando el incendio en esta zona, donde confluyen varios proyectos turísticos financiados con fondos europeos: el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de la Vall d’Uixó, el PSTD Espadán-Mijares y la Actuación de Cohesión entre Destinos (ACD) del Patronato Provincial de Turismo de Castellón.

La titular de Turisme ha subrayado que la situación "exige una respuesta ágil y coordinada para proteger el territorio, reforzar la seguridad de los destinos y favorecer su recuperación turística y ambiental”. En este sentido, ha defendido que los fondos europeos "deben poder contribuir también a que los destinos sean más resilientes frente a los efectos de este gravísimo incendio forestal”.

Remanentes disponibles

Según la certificación de estos planes, los remanentes disponibles ascienden a 92.957,13 euros en el PSTD de la Vall d’Uixó; 2.309,16 euros en el PSTD de la Mancomunidad Espadán-Mijares; y 1.549.548,09 euros en la ACD del Patronato Provincial de Turismo de Castellón, lo que supone un total de 1.644.814,38 euros que podrían orientarse a actuaciones vinculadas a la recuperación y prevención en destinos turísticos.

Según ha argumentado Marián Cano “la Generalitat plantea que estos recursos puedan financiar proyectos elegibles en el marco de la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos, con actuaciones orientadas a la recuperación posterior al incendio y a mitigación de futuros impactos climatológicos”.

Las actuaciones

Entre las iniciativas propuestas figuran la elaboración de planes de adaptación al cambio climático con especial atención al riesgo de incendios forestales, la implantación de sistemas de alerta temprana, sensores, cámaras térmicas y herramientas de monitorización ambiental, así como la creación de cortafuegos verdes, fajas de gestión de biomasa, puntos de agua e hidrantes en rutas y equipamientos turísticos de alto riesgo.

También se incluyen actuaciones de restauración paisajística de zonas quemadas, recuperación de senderos, miradores y señalética, adecuación de accesos y vías de escape, recuperación de hábitats y cauces afectados, reforestación con criterios de resiliencia climática y desarrollo de aplicaciones o sistemas digitales que informen en tiempo real sobre el estado de los senderos, el riesgo de incendio y las posibles restricciones de acceso.

La consellera ha subrayado que la Generalitat "necesita conocer cuanto antes si estas actuaciones pueden ejecutarse con cargo a los remanentes disponibles de los fondos MRR, así como el plazo y la fórmula administrativa que permitirían llevarlas a cabo con todas las garantías”.

Respuesta a emergencias

“Nuestra prioridad es estar al lado de los destinos, proteger sus recursos turísticos y ambientales y facilitar que los instrumentos financiados con fondos europeos puedan responder también a emergencias que afectan de forma directa a la actividad turística y a la vida de los municipios”, ha afirmado Marián Cano.

Por último, la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio ha señalado que su departamento mantiene una coordinación directa con el sector de las zonas afectadas y la Diputación de Castellón, para analizar las necesidades actuales. En este marco, ha recordado que esta semana ha mantenido una reunión con CEV Castellón para interesarse por la situación de las empresas y polígonos tras el incendio, así como una visita a la fábrica de la empresa Clesol en Betxí.