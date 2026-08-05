Crisis de los cítricos en Castellón: la próxima campaña de la naranja también será con baja producción

La variedad estrella de la citricultura de Castellón, la clemenules, volverá a tener una producción muy escasa en la próxima campaña, tal y como ya ha indicado La Unió Llauradora en sus previsiones. Un pulso débil que también se dará en el resto de variedades de cítricos. Según los cálculos de la organización agraria, en los próximos meses se recolectarán 553.524 toneladas en la provincia, lo que supone un incremento de apenas el 2%. Se esperaba una subida más acentuada si se tiene en cuenta que la última temporada fue la de menor aforo de las últimas décadas.

El secretario general de La Unió, Carles Peris, apunta a que estas estimaciones son un reflejo del "bajo nivel productivo que se ha instalado en el aforo cítrico valenciano". Algo que se acentúa en Castellón. En el resto de la Comunitat Valenciana también habrá una producción escasa, pero con 2,6 millones de toneladas de cítricos, la subida será del 3,4%.

Producción de clemenules

Como ya avanzó este colectivo, una de las causas del descenso tiene que ver con la nula evolución de la clemenules, que se mantiene en mínimos por segundo año consecutivo. Casi la mitad de la producción, con unas 250.000 toneladas, vendrá de esta variedad. En total, el grupo de pequeños cítricos recogerá unas 351.000 toneladas. El mayor incremento vendrá de las variedades híbridas, que en estos años tienen un mejor comportamiento ante las olas de calor y los efectos del cambio climático. Se espera recolectar unas 72.000 toneladas.

Campo de clemenules, en estas fechas. / Mediterráneo

En cuanto a las naranjas, se espera cosechar unas 130.000 toneladas. El aforo de la Conselleria de Agricultura del pasado año estimó 120.853 toneladas, con lo que la producción podría crecer un 7,6%. Pese a ello, no se recuperan los niveles de años anteriores.

Calidad y precios

En medio de estas limitaciones, Carles Peris apunta a un dato esperanzador. "Las producciones limitadas favorecen que la fruta sea de buen calibre y de calidad, y esperamos satisfacer de forma ordenada el suministro de cítricos en los principales mercados". Algo que debería tener una correlación con la retribución de los agricultores.

La Unió "desea y reclama que no haya grandes altibajos en los precios si la demanda se mantiene activa". En este sentido, desde la organización se remarca "la necesidad de que la industria transformadora pague precios dignos, especialmente para la fruta afectada por cualquier adversidad, a fin de dar una salida comercial viable a toda la producción".

Costes de producción

Una viabilidad que también depende de los costes de producción, que vuelven a subir debido al gasto para controlar plagas como la araña roja, lo que se suma al encarecimiento del gasóleo agrícola, los fertilizantes y la energía.

Para hacer frente a estas inquietudes del sector citrícola, La Unió reclama medidas a las administraciones. Una de ellas es un plan de ayudas para la reconversión del arbolado viejo. Un problema que se acentúa en los campos de clemenules, que ocupan unas dos terceras partes de la superficie citrícola de Castellón, pero que no llegan al 50% de la producción total.

Las naranjas son la única variedad que tendrá un incremento destacable. / Mediterráneo

Medidas para el sector

Además, insisten en la necesidad de cambiar la estricta normativa sobre fitosanitarios, mediante la autorización excepcional de materias activas eficaces frente a las plagas que acechan a los campos de cultivo, y que se acentúan en momentos de altas temperaturas. En este sentido, reclaman un mayor apoyo económico a los programas de lucha biológica, tanto para la producción como para la suelta de enemigos naturales.

Asimismo, la organización apuesta por medidas arancelarias o por la activación de cláusulas de salvaguardia para aquellos países cuya competencia desleal les hace ganar cada día más cuota de mercado en la Unión Europea.