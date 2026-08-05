La Diputación conciencia sobre el valor del agua a más de 450 escolares de 24 municipios de Castellón

¿Qué recorrido hace el agua antes de llegar al grifo? ¿Qué ocurre después de utilizarla? ¿Y qué podemos hacer en casa para no desperdiciarla? Un total de 453 alumnos de Primaria de 24 municipios de Castellón ya conocen las respuestas gracias a la campaña educativa sobre el ciclo integral del agua impulsada por la Diputación Provincial.

La iniciativa ha cerrado el curso 2025-2026 con un incremento cercano al 15% en el número de participantes. En concreto, ha llegado a 59 escolares más que durante la edición anterior, en la que recibieron formación 394 alumnos. En este sentido, la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha destacado la gran acogida que tiene cada año esta iniciativa y las cifras de participación “muestran la importancia de educar a los más pequeños en el uso razonable del agua para que aprendan a respetar el medio ambiente”.

"Agentes de cambio del futuro"

Así, con esta campaña, la Diputación refuerza su apuesta por extender la cultura del cuidado del agua a todos los rincones de la provincia y comenzar la concienciación desde las aulas. El objetivo es sensibilizar desde la infancia sobre el valor del agua, mostrar el trabajo necesario tanto para garantizar su suministro como para tratar el agua ya utilizada y devolverla al medio natural en condiciones adecuadas, y promover hábitos responsables en el día a día. “Colaborar de manera estrecha con la comunidad educativa nos permite llegar de manera efectiva a los escolares, quienes serán los agentes de cambio del futuro en la protección de nuestro medio ambiente”, ha subrayado la dirigente provincial.

A lo largo del curso se han impartido 27 charlas en 24 colegios y aularios de la provincia. Las sesiones se han desarrollado en seis colegios rurales agrupados -CRA L’Ullastre, CRA La Bardissa, CRA El Trescaire, CRA Espadà-Millars, CRA Sot de Ferrer-Azuébar-Chóvar y CRA Peña Escabia- y en cuatro CEIP de Lucena del Cid, Borriol, Alfondeguilla y Zucaina.

Desde que se puso en marcha en 2004, la campaña ha acercado el ciclo integral del agua a más de 7.200 escolares de la provincia, de acuerdo con los datos disponibles de sus 14 ediciones. Este curso, además, ha alcanzado una de sus mayores cotas de extensión territorial: los 24 municipios participantes igualan el máximo registrado en 2005 y suponen un 88% más que la media de las ediciones anteriores con datos disponibles, situada en cerca de 13 localidades por curso.

Desde la captación hasta la depuración

Durante las sesiones, y a través de explicaciones adaptadas a las distintas edades, materiales audiovisuales y actividades prácticas, los niños y las niñas de los municipios participantes han podido descubrir todo el proceso que existe detrás de una acción tan cotidiana como abrir un grifo, desde su captación y tratamiento hasta su distribución a través de las redes municipales, su utilización en los hogares y su posterior saneamiento y depuración.

También han aprendido cómo influye el cambio climático en la disponibilidad de los recursos hídricos y qué pequeños gestos pueden incorporar para reducir su consumo.

La campaña se ha apoyado en el proyecto divulgativo El Curso del Agua, programa educativo y de sensibilización ambiental creado por Facsa para divulgar de manera didáctica el funcionamiento del ciclo integral del agua y fomentar su uso responsable. El equipo técnico de la compañía se ha desplazado hasta los centros educativos para impartir las actividades.

Con este balance, la Diputación de Castellón avanza en una de sus prioridades estratégicas: garantizar el agua en el conjunto de la provincia, promover un uso más eficiente y reforzar el cuidado del medio ambiente. Una apuesta que combina la mejora de las infraestructuras y los servicios municipales con la formación de las nuevas generaciones.