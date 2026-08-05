La gasolinera más barata de España está en Castellón: hasta 24 euros de diferencia entre estaciones

La provincia de Castellón cuenta con la gasolinera más barata de España en un momento en el que el precio de los carburantes repunta y se acerca, en pleno arranque de las vacaciones de agosto, a los máximos que se alcanzaron el pasado mes de marzo en plena escalada bélica en Oriente Medio.

Así lo refleja el Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que sitúa el surtidor más económico de todo el territorio nacional en suelo castellonense. Y lo hace justo cuando la gasolina sin plomo 95 marca en la provincia una media de 1,689 euros por litro, mientras que el coste del diésel se dispara hasta los 1,841 euros.

El encarecimiento

De este modo, llenar un depósito de 55 litros de gasolina cuesta este martes de media en Castellón 92,89 euros, mientras que los conductores que reposten diésel deben desembolsar unos 101,25 euros.

Unos datos que se dan después del regreso del IVA al 21% al finalizar la rebaja de tres meses al 10% y cuando el apoyo fiscal se concentra ahora en el impuesto especial de hidrocarburos, que se vio rebajado en 15 céntimos/litro en julio y en 10 céntimos/litro en agosto, por lo que el cambio de mes ha repercutido en el encarecimiento de los combustibles registrado esta semana.

Para la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees), la progresiva normalización de la fiscalidad de los combustibles durante el verano es un "revés innecesario", ya que pidió extender estas iniciativas para no perjudicar el poder adquisitivo de los ciudadanos en sus vacaciones y proteger la competitividad de la actividad turística, como recuerda y recogió en su día este diario.

La variación entre surtidores: los más económicos

No obstante, los precios varían notablemente entre estaciones de servicio, con diferencias de hasta 24,20 euros por depósito en el caso de la gasolina en Castellón y de 23,70 en el diésel, según se elija un surtidor u otro.

Y es que, por ejemplo, Vinaròs acoge el surtidor más económico de toda España para la gasolina sin plomo 95. Se trata del GM Oil, que tiene el precio del surtidor a 1,429 euros por litro. Le sigue, a nivel provincial, el de Plenergy, a 1,459; y el de Family Energy, a 1,469 euros, ambos en el mismo municipio. Al mismo importe se puede repostar en la gasolinera Gsoelectric Low Cost de Ribesalbes o en otro surtidor Plenergy de Vinaròs. A la contra, el mayor desembolso de los conductores es en Benlloc, donde el cartel marca 1,869 euros.

Mientras, en el caso del diésel, de nuevo Vinaròs resulta el lugar más económico para repostar de la provincia. El surtidor de GM Oil lo vende a 1,569 euros por litro, seguido del de Bonarea, a 1,627 euros, así como del que esta última cadena tiene en Peñíscola, a 1,628; y el de Vila-real a 1,629 euros. Completa el top-5, también a 1,629, Gasoelectric Low Cost, en Ribesalbes. En cambio, se alcanzan los 2 euros en el pantano del Sitjar

Estos datos también señalan que la estación de servicio que suministra la gasolina más cara de España este miércoles se encuentra en Mahón (Islas Baleares), con un precio de 2,099 euros por litro.