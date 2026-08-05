Iniciativa
El mapa de la innovación de Castellón: el CEEI une a 358 empresas para fomentar la competitividad
Potencian las sinergias para impulsar la colaboración entre firmas punteras a través de una herramienta digital
El Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de Castellón continúa fortaleciendo el ecosistema empresarial de la provincia a través del Mapa de Cooperación e Innovación de la Comunitat Valenciana, una herramienta digital que ya cuenta con 358 empresas de la provincia y que busca conectarlas para impulsar la colaboración y generar nuevas oportunidades de innovación.
Impulsado por la Generalitat Valenciana, a través de Ivace+i, y desarrollado por la Red de Centros Europeos de Empresas e Innovación (CEEI) de la Comunitat Valenciana, el mapa se ha convertido en una referencia para identificar organizaciones con capacidad innovadora y facilitar la cooperación entre grandes compañías, pymes y startups.
A nivel autonómico, la plataforma integra ya más de 3.500 empresas y organizaciones, clasificadas según su perfil innovador y su capacidad para generar colaboración. La herramienta permite realizar búsquedas por sector de actividad, localización o tipología de organización, facilitando la identificación de posibles socios para proyectos de innovación, desarrollo tecnológico, internacionalización o transferencia de conocimiento.
De la industria a la biomedicina
En la provincia de Castellón, las 358 empresas, entidades y agentes económicos adheridos reflejan el creciente compromiso del territorio con un modelo de desarrollo basado en la cooperación. La plataforma reúne organizaciones de ámbitos tan diversos como la industria, la ingeniería, la tecnología, la biomedicina, la agroalimentación o los servicios avanzados, ofreciendo una visión transversal del potencial innovador de la provincia.
Más allá de su función como directorio, el Mapa de Cooperación e Innovación se ha consolidado como una herramienta práctica para generar conexiones de valor entre organizaciones con intereses comunes. Gracias a su sistema de clasificación y geolocalización, las empresas pueden localizar colaboradores estratégicos, establecer nuevas relaciones profesionales y explorar oportunidades de negocio que favorezcan el crecimiento conjunto.
Acciones complementarias
Esta labor se complementa con las acciones que desarrolla el CEEI de Castellón para dinamizar el ecosistema innovador de la provincia mediante jornadas, encuentros empresariales y actividades de networking. Entre ellas, destacan las sesiones dirigidas a compartir metodologías de innovación, conocer casos de éxito y acercar herramientas prácticas que permitan a las empresas mejorar su capacidad competitiva en un entorno económico cada vez más colaborativo.
Con iniciativas como el Mapa de Cooperación e Innovación, el CEEI de Castellón continúa impulsando un ecosistema empresarial más conectado, competitivo e innovador, favoreciendo que las organizaciones encuentren nuevas oportunidades de colaboración y transformen esas alianzas en proyectos con impacto para el conjunto del territorio.
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