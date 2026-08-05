Mar Valero, doctora en Psicología: "Ante un incendio como el de la Vall d'Uixó se puede experimentar un duelo semejante al de perder un ser querido"
La psicóloga Mar Valero explica que la pérdida de entornos naturales puede generar un dolor psicológico similar al duelo por seres queridos, conocido como 'solastalgia'.
La doctora en Psicología por la Universitat Jaume I, Mar Valero Valero, técnica del Observatorio Psicosocial de Recursos en Situaciones de Desastre, OPSIDE-UJI-MGR de la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad de la UJI, explica cómo puede afectar el incendio de la Vall d'Uixó a la salud mental. Precisamente el rector de la UJI, Jesús Lancis, tras el fuego que ha calcinado casi 9.600 hectáreas de terreno, ha ofrecido un servicio de acompañamiento psicológico.
--¿Cómo puede afectar a la salud mental un incendio como el de la Vall d'Uixó?
--Ante un incendio como el de la Vall D'Uixó que está arrasando hectáreas de montes, se ha extendido a diversas localidades y ha provocado numerosas pérdidas ambientales y materiales, se puede producir un proceso de duelo semejante al que se da tras la pérdida de seres queridos. Esto puede ocurrir debido a la amenaza que constituyen los incendios a la identidad de la persona y al sentido de pertenencia.
Las personas puedes experimentar miedo, tristeza o desesperanza ante la situación que están viviendo. Aunque, en los primeros momentos, con frecuencia, las personas experimentan un sentimiento de irrealidad, como si no fuera verdad lo que están viviendo.
--¿Qué síntomas puede padecer un afectado?
Se puede experimentar estrés agudo, ansiedad, problemas de sueño y de alimentación, pensamiento invasivos y recurrentes, somatización...
--¿Qué consejos daría para sobrellevar esta situación?
Es importante que las personas se informen por cauces oficiales y que no se sobreexpongan a horas de informativos. Que lleven a cabo tareas sencillas, con objetivos a corto plazo que les pueden ser útiles y las ayudarán a sentirse sujetos activos de su propia recuperación.
--¿Hay algún momento que puede ser desencadenante?
--La vuelta al hogar puede actuar como desencadenante de los síntomas nombrados anteriormente. Al regresar y encontrarse con la realidad, con cómo ha quedado el entorno, auqnue los bienes estén a salvo, puede provocar que las personas reexperimenten las mismas emociones de miedo y tristeza ante lo que está ocurriendo.
--¿Existe el llamado duelo ambiental? ¿A qué haría referencia?
--Más que de un duelo ambiental, podemos hablar del término "solastalgia" acuñado por Albrecht en 2005, que indica el dolor psicológico a consecuencia de los daños ambientales que se puedan producir en el entorno.
--¿Hay algún perfil de personas más susceptibles que otras a sufrir problemas de ansiedad, etc por un evento de este tipo?
--Hay grupos de riesgo como las personas con problemas de salud mental previos, problemas crónicos de salud, con dificultades de movilidad o personas que carecen de recursos.
-- ¿Cuánto tiempo pueden durar los síntomas?
--Es algo difícil de cuantificar, ya que depende de múltiples aspectos como la magnitud del incendio, las pérdidas sufridas, la red de apoyo familiar, social y comunitaria...
--El servicio de apoyo psicológico que ofrece la UJI a los afectados por el incendio ¿a quién se dirige?
--El servicio de apoyo psicológico se dirige a miembros de la comunidad universitaria y lo organiza la Dra. Cristina Giménez García desde la Oficina de Prevención, Promoción de la Salud y Medio Ambiente (OPPSMA). De momento, no ha contactado nadie.
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