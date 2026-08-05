Nueva noche tórrida en el litoral valenciano con mínimas de más de 26ºC y récord en Castelló de la Plana
La Agencia Estatal de Meteorología confirma que la provincia de Castellón ya ha superado su registro histórico de noches tórridas en lo que va de agosto
La Comunitat Valenciana ha registrado una nueva noche tórrida en el litoral, tanto en zonas urbanas como rurales, con temperaturas mínimas de hasta 26,1 grados.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a 5 de agosto, el observatorio de Castelló de la Plana ya ha batido su máximo histórico de noches tórridas, con un total de 14.
En Alicante se han contabilizado 11 noches tórridas, el segundo valor más alto. Y en València 16, el tercer valor más alto.
Durante la pasada madrugada, las mínimas más elevadas se han registrado en las localidades de Miramar, 26,1ºC; Alicante y Sollana, 25,7ºC; Pego y València, 25,5ºC; Castelló de la Plana, Xàbia y Oliva, 25,2ºC; Torreblanca, 24,8ºC, y Benidorm, 24,7ºC.
Este martes fue el "enésimo día" en el que se volvieron a registrar temperaturas máximas por encima de 40 grados en la Comunitat, en municipios como Orihuela (40,6ºC), Enguera u Ontinyent (40,1ºC). En la costa hay temperaturas más bajas, pero con el ambiente muy cargado de humedad, explica la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).
Para los próximos días, Aemet no prevé muchos cambios en las temperaturas, con valores medios alrededor de dos grados superiores al promedio normal de la primera quincena de agosto, aunque notablemente menos cálidas que las que se registraron en las olas de calor de julio.
Se espera una temperatura media en la Comunitat Valenciana de entre 26 y 27 grados hasta el próximo fin de semana, que subirá hasta 27-28 grados el sábado 8 para bajar ligeramente los dos dís siguientes.
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