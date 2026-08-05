El PSPV acusa al PP "hacer el ridículo" y mezclar dos convocatorias sobre Valldecrist para atacar al Gobierno

La alcaldesa de Altura y secretaria general del PSPV-PSOE del Alto Palancia, Rocío Ibáñez, ha desmontado las acusaciones del diputado provincial de Patrimonio, Ximo Llopis, y del PP de Altura contra el Gobierno de España por la rehabilitación de la Cartuja de Valldecrist y ha señalado que "hacen el ridículo", pues asegura que la Diputación de Castellón ha mezclado dos convocatorias distintas del programa del 2% Cultural para construir un ataque político.

Ibáñez ha aclarado que la resolución conocida estos días corresponde a la convocatoria de 2023, en la que el proyecto no alcanzó la puntuación mínima para obtener financiación. Sin embargo, la ayuda a la que el PP asegura que el Gobierno ha dado carpetazo pertenece a la convocatoria de 2025, que sigue en tramitación y todavía no ha sido resuelta.

Todavía sin decisión

“Están mezclando una ayuda de 2023, que ya está cerrada, con otra sobre la que el Gobierno todavía no ha tomado ninguna decisión. Y, para rizar el rizo, esa segunda solicitud tuvieron que presentarla después del fiasco anterior por no entregar a tiempo la documentación requerida por el Ministerio. No sabemos si actúan por desconocimiento o por maldad política, pero han difundido una acusación falsa para atacar al Gobierno de España”, ha afirmado.

La alcaldesa también ha cuestionado que el equipo de Marta Barrachina eligiera precisamente el día en que Altura era protagonista en toda España por su participación en el Grand Prix de TVE para lanzar esta polémica. “Cuesta creer que sea casual que aprovecharan un día de ilusión y promoción para nuestro pueblo para intentar empañar su imagen con una controversia fabricada. Y resulta todavía más lamentable que el PP de Altura, en lugar de defender a su municipio, haya permitido y alimentado esta maniobra contra Altura y contra Valldecrist”, ha sostenido.

"Mentiras, ruido y ataques partidistas"

Ibáñez ha reprochado al PP que “siga haciendo el ridículo cada vez que habla de Valldecrist” y que convierta en confrontación política un asunto en el que debería prevalecer la unidad institucional. “En lugar de arrimar el hombro para recuperar uno de los conjuntos patrimoniales más importantes de la provincia, prefieren enfangarlo todo con mentiras, ruido y ataques partidistas”, ha censurado.

Por último, ha exigido a la Diputación de Castellón, propietaria de una parte muy importante del complejo de Valldecrist, que asuma la responsabilidad que le corresponde en su recuperación. “Una institución que presume de músculo económico y del mayor presupuesto de su historia debe realizar una aportación a la altura del valor patrimonial del conjunto. No puede fiarlo todo a las ayudas de otras administraciones y después intentar hacer creer que las obras no avanzan por falta de financiación estatal. Si de verdad consideran que Valldecrist es una joya provincial, deben demostrarlo con hechos y con una inversión acorde a su importancia”, ha concluido.