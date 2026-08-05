¿Habrá cobertura de móvil durante el eclipse de sol en Castellón? Estos son los planes para reforzar la red

Los eventos multitudinarios ponen a prueba la capacidad de las operadoras de telecomunicaciones para garantizar la conectividad de los ciudadanos. En Castellón ocurre con grandes festejos y macroeventos musicales, y dentro de unos días pasará con motivo de un acontecimiento extraordinario: el eclipse de sol en la tarde del 12 de agosto.

Para evitar incidencias, Telefónica ha anunciado un importante refuerzo en más de 2.700 emplazamientos de toda España. En la provincia, el aumento de la capacidad de la red se dará en 85 lugares, que coinciden con aquellas zonas con mayor visibilidad del fenómeno astronómico.

Unidad móvil que usa Movistar para reforzar la cobertura. / Mediterráneo

Dispositivo especial

La operadora, que comenzó hace cinco meses con la planificación de este dispositivo para el eclipse, ha analizado la cobertura de red en los más de 400 puntos de observación notificados por las comunidades autónomas, lo que ha dado como resultado esta actuación en Castellón.

El dispositivo de Telefónica se ha planificado en 31 provincias y 2.756 emplazamientos repartidos a lo largo de los miles de kilómetros que abarcará en España el próximo eclipse solar. Se hace "para responder a la demanda extraordinaria de conectividad de observadores nacionales e internacionales, que se prevé en dichos puntos", apuntan desde la compañía.

Refuerzo de la red

Estas actuaciones de parametrización de la red móvil para el eclipse implican que Telefónica reconfigura de forma inteligente los parámetros técnicos de las estaciones base, adaptándolos a la demanda de tráfico. De este modo, la red redistribuye la capacidad de los equipos y el ancho de banda para garantizar que los usuarios puedan disponer del servicio de forma estable y sin interrupciones.

Juan José Marfil, director de Red, TI y TV de Telefónica España, destaca: "Este esfuerzo técnico refleja nuestro compromiso diario, ya que Telefónica aspira a ser siempre la mejor vía de acceso de los ciudadanos a las tecnologías digitales, garantizando más y mejores servicios sobre la mejor red".

Plan de verano

Los esfuerzos para garantizar la cobertura el 12 de agosto se unen al plan de verano de Telefónica, que ha abarcado varios puntos de la costa de Castellón, además de operativos especiales para festivales de música de gran afluencia.