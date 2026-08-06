Con 200 hanegadas de aguacates afectadas por el incendio en Artana impulsa una campaña de apoyo: Apadrina un árbol

Las historias de pérdidas que deja tras de sí el incendio forestal de la Vall d'Uixó parecen no acabar. Entre quienes sufrieron de manera contundente el paso destructivo del fuego en su vertiginoso avance por la Serra d'Espadà está la familia de Héctor Edo, propietaria de la empresa Tropitop, y de las 200 hanegadas de aguacates plantados en Peña Alta, una finca de cultivo ecológico ubicada a los pies de la popular Penya Migdia, entre los términos municipales de Artana y la Vilavella.

Casi dos semanas después de aquel fatídico 25 de julio, en Tropitop están centrados en la recuperación, conscientes de que cada día que pasa sin intervenir en el rescate de los árboles que no fueron pasto de las llamas puede tener consecuencias irreversibles, no solo en la próxima campaña, sino en las futuras.

Héctor Edo explica que «el principal problema que nos encontramos no fue solo el cultivo quemado, sino que el fuego deshizo todo el sistema de riego, las llaves de paso, las válvulas y electroválvulas, las gomas... Si el riego hubiera estado bien, muchos árboles afectados se podrían haber salvado», pero con temperaturas tan elevadas como las que se llevan registrando durante todo el mes de julio y en sus críticas circunstancias, más de una semana sin agua se presenta como una condena de muerte.

Estado en el que han quedado buena parte de los aguacateros de la finca Peña Alta, en Artana. / MEDITERRÁNEO

En cuanto fue posible, «tuvimos la suerte de poder movilizar a mucha gente, amigos, conocidos, empresas colaboradoras, que se pegaron una verdadera paliza para reponer el riego en las aproximadamente 18 hectáreas afectadas». Asegura que en cuatro días completaron esa misión, aunque se encontraron con otro problema ajeno a sus medios: la Societat de Regs d'Artana también había perdido buena parte de su infraestructura «y hasta el domingo pasado no pufieron darnos agua, aunque ha habido reventones y nos dimos cuenta de que instalaciones que estaban bajo tierra, también estaban deterioradas». Un rosario de incidencias que provocaron que hasta varios días después no lograran «dar un riego efectivo».

«Habremos perdido el 95% de la cosecha de este año, pero la afección será larga. Contamos que esta y dos campañas más las perderemos» Héctor Edo — Propietario de Tropitop

Esa es la principal preocupación de Edo. Habrá que replantar los árboles más afectados, pero han podido comprobar que «algunos de los quemados tenían el tronco vivo, pero después de una semana sin agua, caerán». Estima que del 20% de sus aguacateros con posibilidades, «el 10% lo pasarán, pero el resto, no lo sabremos hasta dentro de unas semanas». Calcula que en septiembre «podremos hacer una valoración real». Pese al esfuerzo que están realizando para que esa evolución sea positiva, confiesa que «al verlos, no doy un duro por ninguno. El panorama es terrible».

Un panorama ante el que no le queda más remedio que aceptar que «habremos perdido el 95% de la cosecha de este año», porque la fruta que todavía está en el árbol, por la sed que han estado pasando y la necesidad del árbol de eliminar lastre para sobrivivir, «acabará por caer». Un inconveniente que no se resolverá a corto plazo. Vaticina que «la afección será larga. Contamos que esta y dos campañas más perderemos».

Un modelo de riesgo

Y lo que más lamenta es que su modelo de cultivo ecológico es el que ha acabado por comprometer a sus árboles, algo que en otras parcelas en las que se utilizan hervicidas, por lo que no tienen maleza bajo las plantas, no ha pasado. Resalta que «nosotros solo desbrozamos, lo que siempre deja un poco de hierba en el suelo, que es buena en circunstancias normales, pero no cuando hay un incendio».

Y no es el único inconveniente. Al encontrarse junto al parque natural de la Serra d'Espadà, las quemas no son posibles, por lo que trituran los restos de poda, cuyos restos se quedan bajo las mesetas de la plantación, a lo que se suma que el aguacatero «es un árbol que cambia de hoja y en la época de esa muda, deja una capa de hoja seca que va muy bien para retener la humedad», pero que ha sumado combustible en esta ocasión.

En Tropitop aspiran a recuperar la finca Peña Alta, con 200 hanegadas de aguacateros afectadas. / MEDITERRÁNEO

Apadrinar un árbol

Héctor Edo asegura que durante estos días han recibido muchos mensajes de apoyo de clientes, a los que están muy agradecidos, y que les han inspirado una iniciativa que ya han puesto en marcha a través de su página web: el apadrinamiento de un árbol.

Las personas que interesadas, podrán ser partícipes de la renovación de Peña Alta. Para ello, realizarán un pago único a modo de donativo, con el que ayudarán a sufragar «los costes masivos de reponerlo todo». A cambio, uno de los árboles recibirá su nombre.

Edo explica que pueden seguir suministrando fruta «porque tenemos otra finca», pero Peña Alta «era el buque insignia de nuesta empresa, era un verdadero vergel», una finca abancalada que miraba hacia la Plana, que «se consumió en poco más de 40 minutos».

Unas horas infernales

El relato de aquellos días es el del anuncio de la catástrofe y se parece mucho al de otros productores que veían impotentes como durante los primeros días, el fuego descontrolado avanzaba sin freno posible. En su caso, en cuanto supieron que «había fuego en la Vall y que podía llegar a nuestra finca, nos fuimos para allá». Hicieron dos viajes. El primer, rodeados de humo y «con el reflejo de la bola de fuego tras la montaña», lo dedicaron a «sacar todo lo que teníamos en la nave, maquinaria, motosierras, desbrozadoras, garrafas de gasolina...».

La segunda vez, el fuego ya estaba en la cresta de la montaña. «Llamamos al 112, pero no vino nadie, estábamos desprotegidos y con el vendaval de aquel día, todo se fue al traste». Recuerda el sonido de las piñas al reventar y de la leña crujiendo al quemarse. El tercer intento, en el que pretendía salvar un quad que utilizaban para la movilidad en la finca, ya se vio frustrado. «Presenció como se quemada todo», concluye.