Castellón lidera el alza de población con 14.000 habitantes más en un año gracias al tirón de la población extranjera

La provincia de Castellón ha ganado más de 14.000 habitantes en el último año. Así se desprende de la Estadística continua de población publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto convierte a Castellón en la provincia con mayor incremento de España.

En concreto, Castellón cuenta con 647.819 habitantes a 1 de julio, lo que supone un incremento de 14.013 respecto a 1 de enero de 2025. Asimismo, son 6.787 más que en enero de 2026.

Alza de la población extranjera

El crecimiento poblacional obede, principalmente, al tirón de los residentes de nacionalidad extranjera. Así, de los 14.103 habitantes nuevos incorporados en el último año, dos de cada tres (9.426, es decir, el 66%) son de otros países. La proporción llega al 70% si solo se tiene en cuenta el incremento de los siete últimos meses, con 4.879 foráneos más frente a 1.908 españoles.

De este modo, Castellón cuenta con 132.924 personas foráneas, lo que supone superar la barrera del 20% de la población. Son 9.426 más que un año atrás (+7,63%).

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la evolución de la población en Castellón por fecha, sexo, grupo de edad y nacionalidad.

Líder nacional

Estas cifras convierten a Castellón en la provincia de España con mayor incremento porcentual en comparación a su población, con un 2,23%. Le seguirían Toledo (2,19%) y Alicante (2,08%).

La Comunitat Valenciana ganó 96.874 habitantes entre julio de 2025 y julio de 2026, con lo que su población alcanza los 5.574.948 residentes. De este modo creció casi el doble que el conjunto de España (1,77%). Esto la convierte en la región que más creció en proporción a su población.

España roza los 50 millones

Mientras, España roza los 50 millones de habitantes. España ha ganado 444.205 habitantes en el último año, al pasar de 49.357.354 a 49.801.559 residentes. El crecimiento nacional es del 0,90% y solo 17 de las 50 provincias superan esa tasa.

Principales países

El INE también ha publicado las cifras de los movimientos migratorios. Las tres principales nacionalidades que lideran las llegadas a Castellón desde el extranjero en el último trimestre son Colombia (750), Marruecos (540) y Venezuela (370). Precisamente Marruecos y Colombia lideran las llegadas en el último año, con 3.310 migrantes colombianos y 2.530 marroquíes. Mientras, las salidas en el último año corresponden a Rumanía (1.280), Marruecos (1.140) y Colombia (910).