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Castellón, entre las provincias más asequibles para comprar una vivienda

La provincia se sitúa entre las más asequibles de España para adquirir una vivienda, con un salario neto mensual de 1.338 euros requerido.

La carencia de viviendas en alquiler es uno de los principales problemas en el mercado inmobiliario castellonense.

La carencia de viviendas en alquiler es uno de los principales problemas en el mercado inmobiliario castellonense. / Erik Pradas

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Carmen Tomás

Carmen Tomás

Castellón

Castellón de la Plana se sitúa entre las provincias más asequibles de España para comprar una vivienda. En concreto, el salario neto mensual que se exige para ello es de 1.338 euros. En el otro extremo se sitúa San Sebastián, que se mantiene como la ciudad más cara, pues se exigen 5.074 euros, frente a los 1.279 euros necesarios en Zamora, la ciudad en la que se requiere menos esfuerzo económico para la adquisición de un piso.

Así se refleja en un informe publicado por Accumin Intelligence, filial de tratamiento de datos e IA de la tasadora Tinsa y que analiza la situación en sesenta ciudades españolas.

El informe toma como referencia la compra de una vivienda media de 100 metros cuadrados a través de una hipoteca que financia el 80 por ciento del valor total del inmueble y considera que la cuota mensual máxima es del 35 por ciento de los ingresos netos.

El estudio sitúa en 1.999 euros netos mensuales el salario medio necesario para comprar una vivienda en España, una cifra equivalente a 35.000 euros brutos anuales calculada para una unidad familiar.

Top más caro

En el top de provincias, por detrás de San Sebastián está Madrid, con 4.574 euros netos mensuales, y de Barcelona, con 4.485 euros.

Tras ellas se sitúan Marbella, con 3.532 euros; Palma de Mallorca, con 3.477 euros; y Bilbao con 3.185 euros, seguidas de Getafe (2.950 euros), L'Hospitalet de Llobregat (2.896 euros), Badalona (2.705 euros), Valencia (2.675 euros) y Sevilla (2.566 euros), que también figuran entre las ciudades con mayor esfuerzo salarial.

Catorce de las sesenta localidades analizadas requieren ingresos superiores o muy cerca a 2.500 euros netos al mes para adquirir una vivienda.

Top más asequible

En el extremo contrario se encuentran Zamora, con 1.279 euros; Lugo, con 1.322 euros; Ciudad Real, con 1.323 euros; y Palencia, con 1.339 euros netos mensuales y que componen la España descomprimida, mercados con menor presión demográfica y precios de la vivienda más bajos.

También se sitúan entre las ciudades más asequibles Castellón de la Plana (1.338 euros), Ourense (1.394 euros), Jaén (1.407 euros), León (1.427 euros), Cuenca (1.429 euros), Cáceres (1.430 euros), Lleida (1.437 euros), Ávila (1.471 euros) y Huelva (1.481 euros), todas ellas con unos ingresos requeridos inferiores a 1.500 euros netos mensuales para acceder a una vivienda.

Noticias relacionadas y más

En las ciudades costeras las diferencias también son notables, ya que Marbella (3.532 euros) y Palma de Mallorca (3.477 euros) se encuentran entre las más caras por la presión de la demanda, mientras que Castellón de la Plana (1.338 euros), Murcia (1.526 euros) y Almería (1.727 euros) presentan unos requisitos salariales más bajos.

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