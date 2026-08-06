La cuidadora de una persona mayor de Castellón, detenida por robo: sacaba dinero de la cuenta de la anciana

Agentes de la Policía Nacional iniciaron recientemente una investigación en Castellón tras recibir una denuncia de los familiares de una mujer de avanzada edad que había fallecido hace poco. Relataban que, tras el fallecimiento pudieron constatar que durante meses y sin percatarse, se habían estado realizado retiradas de sumas importantes de efectivo de la cuenta bancaria de su madre, persona de avanzada edad y delicado estado de salud, sin que ningún familiar tuviera conocimiento o lo autorizara. De dichos movimientos bancarios tuvieron conocimiento al personarse los familiares en la entidad para la actualización y cancelación de las cuentas, según ha informado la Policía Nacional este jueves.

Estas retiradas eran totalmente inusuales y no se correspondían con los gastos habituales de la fallecida, siendo una persona de avanzada edad en situación de alta vulnerabilidad, con escasa movilidad, que necesitaba cuidados 24 horas al día y que estaba sometida a un tratamiento médico.

Mientras estuvo a cargo de la anciana

Analizadas las retiradas de efectivo, coincidían con el periodo de tiempo en el que la investigada estuvo al cuidado de la perjudicada durante meses, finalizando una vez que fue ingresada en un hospital antes de fallecer.

Realizadas las investigaciones correspondientes, se averigua que la investigada acompañaba en ocasiones a la perjudicada a la sucursal bancaria para realizar retiradas de efectivo e incluso la ayudaba en esta gestión por su avanzada edad, por lo que podía saber perfectamente en número PIN de su tarjeta.

Además, se ha comprobado que la investigada ha llevado a cabo la venta de una joya perteneciente a la fallecida, todo ello sin conocimiento de los familiares.

Tras todas las pesquisas e indicios recogidos, los investigadores han procedido al a detención de la investigada por delito de estafa y hurto, calculando un perjuicio económico de 24.000 euros.