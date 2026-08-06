La DGT da sus recomendaciones a los conductores para el día del eclipse en Castellón y tendrá un operativo especial

La Dirección General de Tráfico (DGT) desplegará un dispositivo especial con motivo del eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto, un fenómeno que podrá observarse en su totalidad desde 36 provincias españolas, entre ellas Castellón.

La coincidencia del eclipse con uno de los periodos de mayor movilidad del verano hace prever una importante afluencia de vehículos hacia los principales puntos de observación. Un estudio del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa calcula que el tráfico podría aumentar entre un 30% y un 100% en las zonas situadas dentro de la franja de totalidad.

Estas previsiones supondrían entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales. Además, se estima la llegada de unos 446.700 visitantes entre los días 10 y 16 de agosto, de los que 164.000 procederían del extranjero y 282.700 serían viajeros nacionales.

El eclipse será el primero visible desde la península ibérica desde 1912 y abrirá el denominado Trío de Eclipses, que tendrá continuidad en 2027 y 2028. El fenómeno podrá contemplarse parcialmente desde todo el territorio nacional, aunque la totalidad atravesará una amplia franja que incluye Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, Comunitat Valenciana y Baleares.

Ante la magnitud del acontecimiento, el Gobierno ha constituido una comisión interministerial en la que participan trece ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos, organismos científicos y otras entidades.

Vigilancia aérea y controles en carretera

La DGT ha declarado el eclipse Evento de Alta Afectación al Tráfico y monitorizará de forma permanente la circulación desde sus centros de gestión. La Unidad de Medios Aéreos también supervisará desde el aire la evolución del tráfico y transmitirá imágenes a los centros de control.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil reforzará la vigilancia en los principales itinerarios hacia las zonas de observación. Los agentes tratarán de canalizar los desplazamientos, impedir estacionamientos peligrosos en arcenes y accesos, ordenar la circulación y garantizar el paso de los servicios de emergencia.

También se realizarán controles preventivos de alcohol y drogas en los lugares donde se prevea una mayor concentración de visitantes.

En función de la evolución del tráfico, podrán establecerse desvíos, limitaciones de acceso, controles de aforo y otras medidas puntuales de regulación. Los paneles de mensaje variable informarán de las incidencias, restricciones y recomendaciones.

Cataluña, Navarra y País Vasco ya han establecido restricciones y limitaciones para la circulación de vehículos pesados en las horas próximas al eclipse.

Riesgo de colapso tras la totalidad

Tráfico considera que uno de los momentos más delicados se producirá justo después de la fase de totalidad. Mientras que la llegada de los espectadores puede desarrollarse de manera escalonada, la salida simultánea de miles de vehículos podría provocar importantes retenciones, especialmente en carreteras secundarias.

La DGT aconseja permanecer durante un tiempo en el lugar de observación antes de iniciar el regreso para evitar que todos los asistentes abandonen la zona al mismo tiempo.

Entre los principales riesgos también figuran las paradas improvisadas en la calzada o los arcenes, las distracciones para observar o fotografiar el fenómeno y la presencia de peatones en las inmediaciones de las carreteras.

Prohibido parar en arcenes

La DGT recuerda que está absolutamente prohibido detener el vehículo en la calzada o en los arcenes para contemplar el eclipse. Los conductores deberán abandonar por completo las vías de circulación y estacionar únicamente en lugares habilitados o en zonas donde esté permitido.

Las comunidades autónomas han comunicado más de 360 puntos de observación segura, con accesos y espacios de estacionamiento. Tráfico recomienda elegir previamente el lugar y evitar carreteras secundarias o emplazamientos con poca capacidad que puedan quedar rápidamente saturados.

En los puntos situados en espacios naturales también deberá extremarse la precaución ante el riesgo de incendios.

Durante el oscurecimiento, los conductores deberán mantener encendidas las luces de cruce, aumentar la distancia de seguridad y adaptar la velocidad. Tampoco deberán mirar directamente al Sol ni utilizar gafas de observación mientras conducen.

Tráfico insiste asimismo en que no se deben manipular teléfonos móviles, cámaras u otros dispositivos para tomar fotografías. Cuando sea necesario, podrá utilizarse el parasol del vehículo para evitar deslumbramientos.

La presencia de peatones será otro de los factores de riesgo en las proximidades de los lugares de observación, por lo que se recomienda reducir la velocidad y prestar especial atención a los usuarios vulnerables.

Planificar el viaje

La DGT aconseja evitar desplazamientos largos cuando el eclipse pueda observarse en buenas condiciones desde el lugar de residencia o desde un municipio próximo. No será imprescindible acudir a los puntos donde la totalidad tenga una mayor duración para disfrutar del fenómeno.

Cuando el viaje sea necesario, deberá organizarse con antelación y, siempre que sea posible, utilizar el transporte público. Antes de salir será conveniente consultar el estado de las carreteras, las previsiones meteorológicas y las indicaciones difundidas por los organismos oficiales.

La información sobre incidencias y restricciones se actualizará a través del mapa de tráfico de la DGT, sus redes sociales, los navegadores, los paneles de las carreteras, los boletines de radio y el teléfono 011.

La DGT pide también respetar las indicaciones de los agentes y la señalización provisional que pueda instalarse en los puntos de mayor afluencia. “El éxito del viaje no es llegar rápido, sino regresar sin incidentes”, subraya el organismo.