Divulgación, arte y gastronomía: Bosque Masía Bellver prepara una experiencia única en torno al eclipse solar en Castellón

Bosque Masía Bellver prepara para el próximo 12 de agosto una experiencia única en torno al eclipse solar total, uno de los fenómenos astronómicos más esperados del siglo. Castellón, destino elegido por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) como el favorito de España para presenciarlo, no vive un eclipse de estas características desde 1905 y no volverá a hacerlo hasta el siglo próximo. La experiencia combinará divulgación científica, arte y gastronomía en un entorno rodeado de vegetación mediterránea, frente al mar.

Integrado en el ecosistema de Bellver Blue Tech Zone, este enclave natural trasciende los formatos de ocio convencionales para consolidarse como un punto de encuentro enfocado en el bienestar integral, la innovación y la comunidad. Siguiendo esta filosofía, el evento del eclipse se plantea como una experiencia diseñada para conectar con el entorno, compartir la inmensidad del universo y recuperar la capacidad de asombro.

La programación

La programación de la jornada comenzará a las 17.00 con la apertura de puertas y una charla divulgativa a cargo de la Fundación Azul Marino. Tras un DJ set para preparar la atmósfera, varias pantallas permitirán seguir la evolución del eclipse en directo a partir de las 19.37 horas. El momento cumbre llegará a las 20.31horas con un corte absoluto de música que dará paso a noventa segundos de oscuridad total; un breve tránsito de silencio en plena naturaleza que invitará a la contemplación y a conectar con el cielo.

Una vez finalizada la fase total, la luz regresará junto a un icónico remix musical, dando pie a la actuación de la Academia Tempo Castellón y un concierto en directo de la banda Sin Bikini. Esta propuesta cultural se complementará con una propuesta gastronómica y cervezas temáticas que completarán una jornada donde el bosque ofrece refugio y espectáculo a la vez.

Para quienes deseen prolongar esta experiencia única, el evento ofrece diferentes modalidades de acceso que incluyen paquetes con alojamiento en el Hotel Masía Bellver. De este modo, la observación astronómica guiada se integra en un fin de semana de descanso, donde el diseño contemporáneo de las habitaciones y la calma de la piscina exterior completan la propuesta de Bellver Blue Tech Zone. Es una invitación a vivir la costa sin prisas, fortaleciendo esa comunidad de movimiento que encuentra en este refugio el equilibrio perfecto entre naturaleza, tecnología y cuidado personal.