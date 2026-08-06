Efectos de la alta temperatura del mar en Castellón: más noches tórridas y riesgo de lluvias intensas en otoño

El mar frente a las costas de Castellón ha alcanzado una temperatura entre los 28 y 29 grados, valores superiores a la media habitual, lo que tiene un impacto en las temperaturas nocturnas y eleva la sensación de bochorno por la elevada humedad. No en vano, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informó que a 5 de agosto Castelló ya ha registrado su récord histórico de noches tórridas, con 14. Noches en las que la temperatura no baja de los 25º no se registraban con esta intensidad y frecuencia en la serie histórica provincial de la Agencia Estatal de Meteorología, cuyos registros comparables se remontan al año 1911. Así, en el siglo pasado no se producían estas noches tan cálidas, fue a partir de 2003 cuando se empezaron a registrar con cierta frecuencia y se han hecho habituales en los últimos años, con 12 noches tórridas en 2023 y 2025, superadas por este 2026 con 14 hasta la fecha.

Noches tórridas en Castellón. / AEMET

La temperatura marina

El catedrático de Climatología de la UJI, José Quereda, sitúa los 28,5º actuales la temperatura marina frente a las costas de Castellón, lo que supone tres grados por encima de sus valores medios durante la década 2003 a 2012, en la estación universitaria de la Plataforma de BPOil. También la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha mostrado su preocupación por los altos valores de la temperatura marina, hasta 4º por encima en el Mediterráneo occidental.

Impacto

El catedrático de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, considera "preocupante" la anomalía de temperatura en el mediterráneo occidental (1º según el Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo a finales de julio), porque "mantiene una tendencia creciente en la temperatura del mar Mediterráneo bastante notable en la última década. El efecto de estas temperaturas elevadas es un mayor calor nocturno en las ciudades de la costa (noches tropicales y ecuatoriales) como se comprueba este año de forma notable, explica Olcina.

De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología señalaba, en su balance climatológico de julio que las 31 noches del mes habían sido tropicales en el observatorio de Castelló, 12 de ellas tórridas. No en vano, los días 19 y 21 se superó dos veces el récord de noche más cálida desde 1911, en que comenzaron las observaciones, situando los 27,4º del día 21 como un valor nunca antes visto.

Agosto no ha comenzado mejor, pues este martes las mínimas tampoco bajaron de 25º. En Castelló ciudad fueron de 25,2º.

Riesgo en otoño

Olcina señala que el almacenamiento de este calor marino puede ponerse en juego en los procesos de inestabilidad de finales de verano y otoño. No obstante, el catedrático de la Universidad de Alicante deja claro que "no porque haya más calor en el mar va a haber más dana, ya que el hecho de que se desarrolle una dana depende de la circulación atmosférica, no de la temperatura del agua del mar. Lo que sí ocurre, explica, es que, en caso de desarrollarse una situación atmosférica inestable, se movilizará más energía y las lluvias pueden ser más intensas. Esta, indica, es una características de las lluvias en el Mediterráneo en las últimas décadas. Olcina recuerda que Vinaròs ha tenido el récord de España de lluvia en 1 hora (159 litros por metro cuadrado en 1 hora, 19 de octubre de 2018), hasta la dana de Valencia de 2024 (184 litros por metro cuadrado en 1 hora).

Por su parte, José Quereda, catedrático de Climatología de la UJ, señala que este calentamiento no sería puntual, sino que se viene observando durante los últimos años y atribuye un papel importante a la energía procedente del Sol. Como el mar puede almacenar muchísimo calor y liberarlo lentamente, esa temperatura elevada puede influir en la evolución del tiempo durante las próximas semanas o meses. Si llega aire frío a la zona occidental del Mediterráneo, el contraste entre ese aire y el agua anormalmente cálida puede aumentar la evaporación y favorecer que el aire ascienda con fuerza. En condiciones atmosféricas adecuadas, esto puede alimentar tormentas más intensas y lluvias abundantes. Eso sí, un mar muy caliente no provoca por sí solo una DANA, una entrada de aire polar ni lluvias torrenciales. Funciona más bien como combustible. Para que se produzca un episodio intenso también tienen que coincidir aire frío en altura, humedad, inestabilidad y una circulación atmosférica favorable.

Inestabilidad

Tras un julio con temperaturas récord en Castellón, agosto ha arrancado con más calor e inestabilidad. Las temperaturas continúan en valores altos, entre 1 y 2 grados por encima de la media normal, aunque más bajas que en las olas de calor de julio. En la provincia, Zorita ha registrado este miércoles la temperatura más alta con 35,8º según la red de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), seguida de Onda, con 34,4º, y Sant Jordi, con 34,3º.

En el interior de Castellón, este jueves persistirá la probabilidad de chubascos y tormentas localmente fuertes durante la tarde y se amplía a todo el interior, norte y sur, el aviso amarillo por lluvias (en una hora 25 l/m2) y tormentas que pueden venir acompañadas de granizo y vientos muy fuertes. El aviso estará activo de 14 a 21.59 horas. El miércoles, en que el interior norte estaba en aviso amarillo, el Ayuntamiento de Forcall informó a los vecinos de la apertura de las instalaciones del polideportivo para que pudieran guardar sus vehículos hasta las 8.00 horas en caso de que las tormentas del miércoles llevaran pedrisco. Informa: Ortí.