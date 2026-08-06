Guía para ver el eclipse desde el mar en Castellón: la Marina Mercante pide extremar las precauciones

El miércoles 12 de agosto la luna tapará el sol sobre España, siendo Castellón una de las provincias donde la visibilidad podrá alcanzar el 100% de la totalidad. En el interés por observarlo, muchos han dado el paso para verlo desde altamar, a bordo de barcos, ferris y otras pequeñas embarcaciones de recreo. La posibilidad de que se concentren cientos de navíos ha obligado a los responsables de Marina Mercante (Ministerio) a lanzar un mensaje de alerta para garantizar la seguridad durante toda la jornada en toda la gestión de tráfico marítimo.

Así, verlo desde el mar y elegir entre una embarcación de propia, de un familiar o amigo; alquilarla o participar en un tour organizado, requerirá adoptar una serie de medidas por seguridad, más que nada, por si se diera una gran afluencia para el momento del eclipse solar total.

Mensaje a los clubes náuticos y marinas

La Dirección General de la Marina Mercante (Ministerio) ha aconsejado extremar las precauciones y recomienda que el regreso a los puntos de amarre se haga de forma escalonada y ordenada. Así lo ha emitido en una resolución de aplicación en "aguas adyacentes a las costas de Castellón, Valencia, A Coruña, Lugo, Asturias, Santander, Bilbao, Tarragona y Baleares, las zonas costeras en las que se verá el eclipse, y para los clubes náuticos y marinas de ese mismo entorno". Por ello, pide a estas entidades que refuercen y regulen la gestión de las entradas y salidas de embarcaciones, especialmente en las franjas horarias en las que se prevea una elevada concentración de movimientos, para preservar la seguridad y fluidez de ese tráfico marítimo.

La advertencia de una oftalmóloga sobre el eclipse solar: “Unos pocos segundos mirando al Sol sin la protección adecuada pueden provocar una lesión irreversible” / Mediterráneo

Aquí van algunos consejos a tener en cuenta si se va a ver el eclipse desde alta mar:

Es obligatorio para los barcos mantener la escucha en el canal 16 de VHF y estar atentos a cualquier indicación que se pueda hacer llegar por esta vía.

y estar atentos a cualquier indicación que se pueda hacer llegar por esta vía. Alertan de la reducción progresiva de la luminosidad ambiental y de la posible concentración de barcos en algunas zonas costeras.

y de la de barcos en algunas zonas costeras. Las embarcaciones no podrán llevar a bordo un número de personas superior al máximo permitido en sus certificados.

al máximo permitido en sus certificados. Se aconseja planificar previamente el rumbo, la duración de la navegación y el punto de observación elegido así como consultar la información meteorológica actualizada e informar a familiares o personas de contacto de la zona prevista de navegación y de la hora estimada de regreso.

elegido así como consultar la información meteorológica actualizada e informar a familiares o personas de contacto de la zona prevista de navegación y de la hora estimada de regreso. Es necesario comprobar previamente el correcto funcionamiento de las luces de navegación y mantenerlas encendidas siempre que las condiciones de visibilidad así lo aconsejen y que los patrones se aseguren de que su embarcación resulte claramente visible para el resto del tráfico marítimo.

siempre que las condiciones de visibilidad así lo aconsejen y que los patrones se aseguren de que su embarcación resulte claramente visible para el resto del tráfico marítimo. El fondeo habrá de hacerse, en su caso, fuera de canales de navegación, zonas de maniobra portuaria, áreas de fondeo comercial, accesos a puertos y demás zonas donde puedan interferir con el tráfico marítimo.

Una experiencia única de 3 horas con el castillo de Peñíscola como telón de fondo

Fuentes de Capitanía Marítima de Castellón, que depende del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ya señalaron en su momento que «sí se podrán utilizar embarcaciones particulares para ver el eclipse desde el mar. La única limitación es la que tiene el certificado de la embarcación según su zona autorizada de navegación».

Por otro lado, la oferta de excursiones incluye, por ejemplo, el gancho de "una perspectiva única y lejos de las aglomeraciones", como es el caso de Golondrinas Clavel, que propone "contemplar el eclipse en su máximo esplendor con el Castillo de Peñíscola como telón de fondo". Su propuesta incluye la salida en barco, gafas homologadas, una consumición a bordo, todo ello de 19.00 a 21.00 horas. El precio es de 45 euros para adultos y 40 para niños, con plazas limitadas.

Otra empresa, Deporte Náutico Dxt, propone "disfrutar de un acontecimiento natural extraordinario sin aglomeraciones, sin calor, ni árboles ni nada que nos impida tener una buena visibilidad". Su planning propone embarcar a las 18.00 horas en el Club Náutico de Castelló, máximo 6 personas en cada uno de sus dos barcos disponibles. A las 18.45 se pasa al fondeo y baño en aguas del planetario, a las 19.30 horas merienda-cena y brindis mientras se observa el eclipse con gafas homologadas que se ofrecen, 21.00 horas puesta de sol y 21.30 vuelta y atraque en el puerto.

Embarcación de Dxt, de Castellón. / Mediterráneo

Barco completo por 400€

En la empresa turística Charter Peñíscola han preparado dos embarcaciones exclusivas «para una tarde única», aportan como gancho. Una tiene capacidad para 6 personas, con licencia de navegación, salida por la tarde y regreso antes del anochecer, por 400 euros si va al completo. Y otro con aforo completo tiene skipper incluido o licencia PNB y promete una experiencia especial para observar el eclipse total frente a la costa de Peñíscola, «con cava incluido» y 750 euros si se llena. Las salidas se prevén a las 19.00 horas para ver el culmen a las 20.30 h.

Y como ya publicó este rotativo, el buque escuela Cervantes Saavedra ha organizado la Travesía Eclipse 360, del 11 al 16 de agosto, para navegantes, con el meteorólogo Antonio Pérez, que permitirá observarlo en las inmediaciones de las Columbretes.