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'Lluvia' de 19 millones de euros del Gobierno a planes de energías renovables en Castellón: localidades y empresas seleccionadas

Dos de cada tres proyectos elegidos en la Comunitat son para la provincia

Ejemplo de instalación que combina agricultura y energías renovanles, en un campo de Vila-real.

Ejemplo de instalación que combina agricultura y energías renovanles, en un campo de Vila-real. / Josep Carda

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Bartomeu Roig

Bartomeu Roig

Castellón

La generación de energía mediante fuentes renovables ha dejado de ser una apuesta novedosa para estar plenamente implantada en empresas, edificios residenciales y espacios públicos de todo tipo en Castellón. Dentro de este impulso se enmarcan las diferentes iniciativas emprendidas por las administraciones para conceder ayudas a proyectos relacionados con este campo. Una de ellas es el programa Renoinn 2 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que ha asignado el reparto de 433,44 millones de euros para 524 proyectos nacionales.

Castellón es una de las zonas más beneficiadas por esta concesión, al recibir el visto bueno a 46 iniciativas innovadoras, con un importe asignado que suma 19,36 millones de euros. De hecho, dos de cada tres planes concedidos en la Comunitat han correspondido a solicitudes castellonenses, que comprenden tanto la generación de energía renovable como mecanismos de almacenamiento.

Proyectos renovables

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha destacado esta cantidad de instalaciones elegidas y ha señalado que las ayudas "van a ayudar a impulsar la implantación de iniciativas innovadoras al compatibilizar el uso del suelo agrícola con la producción fotovoltaica, sin perjuicio de la producción". Además, "estos proyectos contribuirán a la promoción del papel proactivo de la ciudadanía en la descarbonización, poniendo a la ciudadanía en el centro de la transición energética, a la vez que aportan un beneficio social y económico para los ciudadanos más vulnerables", ha apuntado.

Destaca el amplio reparto por el territorio provincial. En la capital, Castelló, se impulsan 14 proyectos, mientras que Onda logra 11 y la Vall d'Uixó obtiene siete. En Peñíscola se localizan cuatro, y en Alcalà de Xivert, Vall d'Alba y Serra d'en Galceran hay dos proyectos cada uno. El listado se cierra con planes en Atzeneta del Maestrat, Vilanova d'Alcolea, Soneja y Almassora.

Empresas promotoras

En cuanto a las empresas promotoras, existe una variedad de compañías especializadas, como Solar4Share, Renovae o VF Renovables. También hay un proyecto de Iberdrola, además de iniciativas de cooperativas. Uno de ellos es de la Cooperativa de Riegos de la Vall y otro de una comunidad de energía renovable de la Plana.

De las cinco líneas de incentivos diferenciadas en el programa Renoinn 2, la que ha repartido más ayudas en la provincia de Castellón es la referente a proyectos innovadores de autoconsumo colectivo con almacenamiento y participación de consumidores vulnerables, con 34 proyectos. Le sigue la línea para planes innovadores de instalaciones agrivoltaicas con almacenamiento, con nueve proyectos. De ellos, ocho son de fotovoltaica con cultivo intercalado y uno de agrivoltaica con estructura sobre el cultivo.

Actividad agrícola

El resto de fondos se reparte entre dos proyectos innovadores de integración de renovables con almacenamiento en infraestructuras y otro proyecto de instalaciones fotovoltaicas flotantes en espacios artificiales con almacenamiento.

Una de las características de buena parte de los proyectos tiene que ver con la posibilidad de compaginar actividades agrícolas con la instalación de mecanismos para la captación de energía, que permitan el ahorro de la factura energética en procesos como el riego.

Noticias relacionadas y más

Mayores subvenciones

La mayor subvención se ha concedido al plan de Serra d'en Galceran, con cinco millones de euros para un proyecto de 18,5 millones. Hay siete propuestas con más de un millón de euros cada una, ubicadas en Castelló, con cuatro; la Vall d'Uixó, Vilanova d'Alcolea y Alcalà de Xivert.

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