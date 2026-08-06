Los notarios activan un plan de apoyo para ayudar a los afectados por el incendio de la Vall d'Uixó

El Colegio Notarial de Valencia ha puesto en marcha el Plan Notarial de Emergencias, para dar soporte a los afectados por el incendio de la Vall d'Uixó. El fuego, que todavía no ha sido extinguido, ha calcinado 9.568 hectáreas, el 12% en el parque natural. Un total de 18 municipios se han visto afectados por el fuego, pues en muchos casos han ardido los montes que rodean al pueblo, como es el caso de Artana, la Vilavella, Onda y la Vall, entre otros.

Los notarios de cualquier localidad prestarán asesoramiento gratuito notarial a los afectados por los fuegos del partido judicial de Nules y servicio de apoyo a fin de localizar y recuperar la documentación notarial destruida, facilitar la prueba documental de derechos existentes y dar solución a otras dificultades.

Asimismo, desde este viernes 7 de agosto, los damnificados podrán obtener actas telemáticas gratuitas y urgentes de protocolización de fotografías de los daños sufridos a través del procedimiento excepcional habilitado en la Sede Electrónica Notarial www.portalnotarial.es que servirán para acreditar la titularidad de sus bienes y derechos afectados.

Cabe recordar que el Colegio de Registradores identificó inicialmente 1.815 fincas registrales y 228 edificaciones afectadas en los términos de 13 municipios: Aín, Alcudia de Veo, Alfondeguilla, Artana, Azuébar, Betxí, Chóvar, Eslida, Nules, Onda, Tales, la Vall d'Uixó y La Vilavella. No obstante son datos que se van actualizando y de ahí que no conste todavía la cifra actualizada de superficie con algún tipo de afección. Se captan vía satélite en la zona del perímetro con llamas.

El Portal Registral de Emergencias (https://geoportal.registradores.org/emergency) se ha activado ante los daños ocasionados por el incendio declarado en la provincia de Castellón, que permite identificar parcelas, fincas y edificaciones dañadas mediante la integración de datos del registro con información geográfica del sistema Copernicus. En la web se puede consultar las características de cada propiedad y fotografías, por emplazamiento.