El puerto de Castellón cierra un julio 'top' en mercancías: el tercer mejor mes de su historia

El puerto de Castellón ha cerrado un julio de podio en mercancías al firmar el tercer mejor mes de su historia en tráfico después de mover 1.875.590 toneladas, un 17,4% más respecto al año anterior.

La Autoridad Portuaria de Castellón exhibe además el hito alcanzado en el segmento del granel líquido, con 925.309 toneladas y un 17,5% más. Es la cifra más abultada en lo que va de año e implica el segundo mejor julio de la trayectoria del recinto.

Respecto al resto de presentaciones, PortCastelló ha movido 817.902 toneladas en granel sólido, un 15,7% más. En mercancía general el crecimiento ha sido de un 28,7%, moviendo 132.379 toneladas, mientras que en contenedores la mejora es de un 30,7%, con 10.441 unidades.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha destacado que “el puerto de Castellón sigue en auge, con una clara senda ascendente en cuanto a sus tráficos”, reivindicando los registros históricos alcanzados.

11,7 toneladas acumuladas

En los acumulados hasta julio, el tráfico total ha crecido un 8,88% alcanzando las 11.759.144 toneladas. Sobresalen los crecimientos de la mercancía general, con un 53,65%, o el 41,95% de contenedores, con 87.005 unidades.

Mientras, el petróleo crudo lidera el ranking de mercancías, con 3.132.728 toneladas, seguido del deldespato, con 2.095.010 toneladas. En orden de importancia, prosiguen el listado, las gasolinas, el caolín y el fuelóleo.

Los principales destinos comerciales del puerto de Castellón son, por este orden, Turquía, Marruecos, Brasil, Kazakstán y Rumanía. Y atendiendo al grado de especialización del tráfico, el granel sólido supone un 43,3% del total, un 47,1% se corresponde con el granel líquido y un 6,8% a la mercancía general.