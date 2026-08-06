Punto final al caos de la macrorrotonda de la AP-7 en Castellón: ya hay empresa para diseñar la solución definitiva

El caos que a diario sufren miles de castellonenses en la macrorrotonda que une la autopista AP-7, la N-340, la CS-22, la CV-10 y la ronda de circunvalación de la capital de la Plana está un paso más cerca de desaparecer. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya ha elegido a la empresa que se encargará de diseñar la solución que pretende ser la solución definitiva al colapso y los recurrentes atascos en este punto.

El Gobierno central ha emitido ya su propuesta de adjudicación del contrato para ejecutar el proyecto de remodelación de los enlaces de Castelló Sur tras analizar las ocho ofertas recibidas, según el acta de la Mesa de Contratación consultada por este diario.

La favorita

La favorita, que finalmente asumirá la redacción de toda la documentación y el diseño de las nuevas conexiones, es la unión temporal de empresas (UTE) integrada por las madrileñas Intecsa Engineering Group y Proyectos de Ingeniería 63 y la valenciana MS Ingenieros, todas ellas con una amplia experiencia en el desarrollo de infraestructuras viarias y de transporte. Su propuesta resulta la más ventajosa en la relación calidad-precio. El importe asciende a 1.143.545,11 euros, impuestos incluidos, lo que supone un ahorro de 318.788,79 euros respecto a los 1.462.333,90 que estaban presupuestados inicialmente.

Una vez se complete la tramitación arrancará el plazo máximo de 18 meses de ejecución para que se desarrollen los estudios cartográficos, de tráfico, geológicos, ambientales o de ruido, además del diseño del trazado, las estructuras, la señalización, los trabajos o incluso los desvíos necesarios durante las obras para minimizar la afección. Será una vez se disponga de toda esta documentación, cuando se pueda poner en marcha la construcción, que requerirá una inversión aproximada de 29,5 millones de euros.

¿Cuál es el plan?

¿Y cuál es el plan? A falta del detalle que definirán las empresas adjudicatarias, los técnicos del Ministerio han previsto enlazar directamente la autopista AP-7 y la CS-22, sin que sea necesario circular por la macrorrotonda para ir de una vía a otra.

También se desconectará de la glorieta parte de los movimientos entre la AP-7 y la autovía CV-10/A-7, a la que se accede a través de la CV-17, siendo ambas vías cruciales para la vertebración de la provincia de Castellón y del conjunto de la Comunitat Valenciana. Asimismo, se creará un tramo de trenzado para la incorporación y salida de vehículos, así como un ramal en la N-340 para agilizar el denso tráfico que se registra en esta zona, en especial en horas punta.