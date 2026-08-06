La reapertura del Balneario de Benassal, un paso más cerca: Diputación ultima la licitación para su explotación

La Diputación Provincial avanza en la hoja de ruta marcada para la reapertura del Balneario de Benassal de cara a convertirlo en un motor económico y turístico para el interior de Castellón.

La institución provincial ya ha iniciado los trámites para sacar a licitación la explotación del centro termal una vez finalizado el estudio de viabilidad y el estudio económico-financiero de explotación encargados a la Universitat Jaume I (UJI).

Paso decisivo

El vicepresidente de la institución provincial y responsable del área de Infraestructuras, Héctor Folgado, ha destacado que “la finalización de estos dos estudios supone un paso decisivo dentro del trabajo que estamos realizando para lograr el mejor futuro del Balneario de Benassal”.

Los estudios elaborados por la UJI han permitido analizar las condiciones del mercado, las oportunidades de crecimiento, la sostenibilidad de la actividad y los escenarios de explotación más adecuados para garantizar la viabilidad y rentabilidad del balneario. “El objetivo de estos estudios es lograr una licitación ajustada a la realidad y ofrecer a los licitadores toda la información necesaria para que el proceso sea un éxito”, ha señalado Folgado.

"Una realidad muy pronto"

En este sentido, el vicepresidente de la institución provincial ha incidido en que “el Balneario de Benassal es un recurso turístico y generador de oportunidades y de desarrollo de gran relevancia para el municipio de Benassal y para todo el interior de la provincia de Castellón”. Y, con el fin de que vuelva a desempeñar el papel clave que siempre ha tenido en la promoción turística, “desde el gobierno provincial estamos trabajando con determinación para que la reapertura sea una realidad muy pronto”.

Por su parte, el vicepresidente y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez, ha insistido diciendo que “la recuperación del Balneario de Benassal es una prioridad para la Diputación de Castellón porque supone recuperar uno de los principales activos turísticos del interior de Castellón”. En este sentido, Martínez ha subrayado que la reapertura de la instalación contribuirá, sin duda, a “reforzar la oferta vinculada al turismo de salud, además de generar un impacto positivo en la economía local”.

Los vicepresidentes de la Diputación Andrés Martínez y Héctor Folgado. / JAVIER VILAR

Una veintena de reuniones

“Sabemos la importancia que tiene el balneario de la Font d’En Segures para Benassal y para el conjunto de la provincia. Por ello, desde el gobierno provincial estamos trabajando para que vuelva a convertirse en un balneario referente capaz de atraer visitantes y desestacionalizar el turismo”, ha apuntado el vicepresidente y responsable del área de Turismo.

Al respecto, Andrés Martínez ha hecho hincapié en la apuesta que viene haciendo la institución provincial por recuperar este recurso turístico. Y es que la reapertura de la instalación termal ya fue abordada al mes siguiente de la toma de posesión del actual ejecutivo y, desde la primera reunión que se mantuvo el 23 de agosto de 2023 por parte del diputado de Patrimonio, Ximo Llopis, se han ido sucediendo hasta una veintena de reuniones para analizar el estado de la infraestructura y que vuelva a ser clave para la dinamización del territorio.

“Desde el primer día nos comprometimos a desbloquear la situación del Balneario de Benassal y hoy seguimos cumpliendo con esa hoja de ruta con hechos y pasos firmes”, ha concluido Héctor Folgado.