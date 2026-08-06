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De récord en récord: el aeropuerto de Castellón roza los 50.000 viajeros en julio

La infraestructura logra el mejor resultado mensual de su trayectoria tras crecer un 19%

Pasajeros en el aeropuerto de Castellón.

Pasajeros en el aeropuerto de Castellón. / ERIK PRADAS PUIG

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Iván Checa

Iván Checa

Castellón

De récord en récord. El aeropuerto de Castellón sigue pulverizando sus registros de actividad y firma en julio el mejor resultado mensual de toda su trayectoria tras contabilizar casi 50.000 pasajeros.

La infraestructura de Vilanova d'Alcolea alcanza este séptimo mes del año un total de 49.250 usuarios, lo que supone un crecimiento interanual del 19%, gracias a la incorporación de nuevas rutas hasta alcanzar las 16 actuales, que operan semanalmente 72 vuelos con origen o destino a la provincia.

El acumulado crece un 11,6%

Misma evolución sigue el acumulado de enero a julio, que suma ya 197.256 viajeros, con un aumento del 11,6% respecto al año anterior y que vuelve a suponer el mejor registro en este periodo. En concreto, en los siete primeros meses del presente año, se contabilizan 20.477 pasajeros más que en el mismo periodo de 2025. Por ello, el aeropuerto mantiene su previsión de lograr en 2026 un nuevo récord anual, superando el resultado de 2025, en que hubo 318.309 pasajeros.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha manifestado su satisfacción con la cifra alcanzada, “ya que supone un nuevo hito para el aeropuerto, que prosigue su dinámica de crecimiento y confirma las buenas expectativas para la presente campaña estival”.

En concreto, el aeropuerto de Castellón une en estos momentos la provincia con destinos nacionales como Asturias y Bilbao (Volotea), así como con Palma de Mallorca y Madrid (Iberia-Air Nostrum). Este último permite a su vez enlazar con 92 destinos de la red de Iberia.

Noticias relacionadas y más

A nivel internacional, Ryanair vuela entre Castellón y Budapest, Cracovia, Berlín, Düsseldorf Weeze, Milán, Londres, Bruselas, Bolonia, Manchester y Oporto, mientras que Wizz Air presta los vuelos a Bucarest y Cluj. Además, se encuentra activa una operativa chárter, impulsada por Introducing Castellón, con Eslovaquia. Con todo, a lo largo de 2026 hay programados 2.400 vuelos regulares con una oferta de 400.000 plazas.

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