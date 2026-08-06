Salera y Aspanion se unen en una campaña solidaria con motivo del eclipse: puedes encontrar gafas

El Centro Comercial Salera acogerá desde este jueves al sábado 8 de agosto un punto solidario de venta de gafas homologadas para la observación segura del eclipse solar previsto para el próximo 12 de agosto. La iniciativa destinará la totalidad de la recaudación a Aspanion, la Asociación de Madres y Padres de Niños con Cáncer de la Comunitat Valenciana.

El espacio estará ubicado en la planta central del centro comercial, junto a las rampas mecánicas, y permitirá a los visitantes adquirir gafas específicas para disfrutar del fenómeno astronómico de forma segura mientras colaboran con una causa solidaria por 3.50€.

Impulsada por Endra

La acción ha sido impulsada por Endra, una iniciativa sin ánimo de lucro formada por once jóvenes con el objetivo de desarrollar proyectos con impacto social. Con motivo del eclipse, decidieron poner en marcha esta campaña solidaria junto a Aspanion, entidad que trabaja desde hace décadas para mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes con cáncer y de sus familias mediante apoyo psicológico, social y económico, programas de ocio y convivencia, atención a personas con enfermedad avanzada, pisos de acogida, impulso a la investigación y acciones de sensibilización.

"En Salera creemos que pequeños gestos pueden generar un gran impacto. Por ello, queremos poner nuestros espacios al servicio de iniciativas solidarias que permitan a nuestros visitantes colaborar de una forma sencilla con entidades que realizan una labor tan importante como ASPANION", señala Alejandro Galocha, gerente del Centro Comercial Salera.

Acontecimiento excepcional

La iniciativa permitirá transformar un acontecimiento excepcional como el eclipse solar en una oportunidad para contribuir a una causa solidaria, invitando a los visitantes a disfrutar de este fenómeno de manera segura mientras apoyan a las familias que conviven con el cáncer infantil.

Con acciones como esta, Salera continúa reforzando su compromiso con la comunidad, colaborando con proyectos sociales que promueven la solidaridad y generan un impacto positivo en el entorno.