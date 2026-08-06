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Vuelven a saltar las alarmas en el campo: siete nuevos casos de mancha negra en envíos de cítricos de Sudáfrica a Europa

AVA-Asaja advierte de la amenaza, también en cargamentos de países del Mercosur

Uno de los envíos de cítricos afectados por la mancha negra.

Uno de los envíos de cítricos afectados por la mancha negra. / MEDITERRÁNEO

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Iván Checa

Iván Checa

Castellón

Vuelven a saltar las alarmas en el sector primario. La Unión Europea ha notificado en julio siete interceptaciones de cargamentos de cítricos procedentes de Sudáfrica con la enfermedad de la mancha negra.

Las instituciones comunitarias, como se recoge en la plataforma Traces y denuncia la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), contabilizan hasta una quincena de detecciones de esta enfermedad (Phyllosticta citricarpa) en envíos desde Sudáfrica.

La entidad del sector primario carga contra la Comisión Europea "por permitir, con su vergonzosa complicidad con un país incumplidor y poco fiable como Sudáfrica, este escándalo que pone en peligro la seguridad fitosanitaria y propicia la llegada de una enfermedad letal para nuestra citricultura”.

"Exposición a un riesgo altísimo"

En concreto, los puntos de entrada comunitarios detectaron seis lotes infestados de mancha negra en limones sudafricanos y otro en naranjas. AVA-Asaja recuerda que Sudáfrica apenas se encuentra en el ecuador de su campaña de exportaciones de cítricos a la Unión Europea, por lo que “si no se toman medidas por parte de las instituciones europeas, Bruselas nos seguirá exponiendo a un riesgo altísimo de entrada de esta enfermedad durante los próximos meses".

"Lo que viene sucediendo últimamente es que la propia Sudáfrica sea la que haga el teatro de decir que suspende las exportaciones para prevenirnos de la mancha negra, pero solo cuando ya ha acabado sus envíos. Esto es una vergüenza y debería ser la Comisión Europea la que cerrara las fronteras ya, porque ya hemos alcanzado unas cifras de interceptaciones intolerables”, remarcan.

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Las estadísticas comunitarias también evidencian los "sistemáticos incumplimientos" de los países del Mercosur. En julio los cítricos de Argentina contabilizaron ocho interceptaciones de mancha negra: siete en limones y una en naranjas. Por su parte, Brasil acumuló siete detecciones del cancro bacteriano de los cítricos (Xanthomonas citri) en limas y Uruguay otra de la misma enfermedad en limones. Otros países terceros que registraron interceptaciones del cancro bacteriano de los cítricos fueron México, Indonesia y Vietnam.

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