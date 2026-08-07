La Aemet lanza su primera previsión para el día del eclipse en Castellón: "Nubes en zonas del este peninsular"

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado este viernes una de sus previsiones más esperadas. Es la predicción meteorológica para el próximo 12 de agosto, día del eclipse solar total que se podrá ver en Castellón... si el cielo lo permite. Y es que la Aemet ha indicado que existen posibilidades de nubosidad aproximadamente a la hora del eclipse "en zonas del este peninsular". Aunque la previsión global del día es de estabilidad y predominio de cielos poco nubosos o despejados, el tercio este, Castellón incluido, se lleva los mayores interrogantes por nubosidad.

En los mapas facilitados por la Aemet para las 18.00 horas (se trata de la franja horaria que se prevé que dure hasta las 20 horas, pero el momento culminante del eclipse es a las 20.30, por lo que hay que tomar los datos con cautela), se observan puntos de nubes bajas en varias partes de la provincia de Castellón, como el Baix Maestrat y el Alt Maestrat, así como zonas muy concretas y localizadas de la Plana Baixa y el Alt Millars. Las nubes bajas son el peor escenario de visibilidad, mientras que las más altas dan mayores chances de observar el fenómeno con facilidad y no supondrían tanto problema.

Mapa de probabilidad de nubes en España a las 18.00 horas del 12 de agosto. Las nubes bajas se indican en rosa, las altas en verde. / Aemet

Del 20% de probabilidad de nubes en Els Ports al 60% de Castelló

La probabilidad según la Aemet de que haya nubosidad total por intervalos es variable en toda la provincia.

Els Ports apunta a tener la mejor visibilidad de Castellón con apenas un 20%-30% de posibilidad de nubes. La Plana Baixa, el Alto Palancia y Castelló rondarán el 60%-70% de posibilidad de nubosidad, según la Aemet. Mientras, el resto de la provincia estará alrededor del 50% de posibilidad de nubosidad.

Todo puede cambiar todavía, puesto que faltan cinco días para este hito que hace más de 100 años que no se vive en Castellón, pero de tener una buena o mala visibilidad dependerá gran parte del disfrute del acontecimiento, que se prevé que movilice a miles de personas en la provincia.

Probabilidad de nubosidad total por intervalos a las 18.00 horas del 12 de agosto. / Aemet

En cuanto a las nubes bajas, la mayoría de la provincia parece librarse de ellas en este primer acercamiento a lo que será la visibilidad del eclipse, salvo los puntos ya mencionados.

La previsión detallada

"Se prevé que el día del eclipse el tiempo venga marcado por una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con un predominio de los cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en el área cantábrica y zonas del litoral gallego y de Alborán se prevé que predominen los cielos nubosos. No obstante, durante la tarde se formarán intervalos de nubes de evolución en montañas del norte peninsular, zonas de Andalucía oriental y especialmente en el tercio este, pudiendo interferir en la visualización del eclipse. Esta nubosidad podría traer consigo alguna tormenta o chubasco aislado poco importante en zonas de montaña del citado tercio este peninsular, con mayor probabilidad en Pirineos y Sistemas Béticos orientales", han indicado desde la Aemet.

Por otro lado, las temperaturas en la mayoría de la península estarán entre los 36ºC y los 40ºC, en un día en el que además el peligro por incendios forestales será extremo, por lo que las autoridades desplegarán un plan especial por la cantidad de gente que se espera que se congregue en Castellón.