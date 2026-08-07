El aeropuerto de Castellón adjudica su 'megacontrato' de seguridad: vigilancia y control de equipajes por 2,4 millones de euros

El aeropuerto de Castellón ya cuenta con la empresa que asumirá el servicio de control y vigilancia de la infraestructura y los pasajeros durante los próximos tres años por un importe de 2.439.526,98 euros, impuestos incluidos.

Aerocas, la empresa pública que gestiona la infraestructura de Vianova d'Alcolea, ha adjudicado esta semana el contrato a Clece Seguridad S.A., firma que ya ha gestionado anteriormente el servicio. Lo ha hecho al presentar la oferta con las mejores condiciones técnicas y económicas y después de imponerse a otras dos compañías interesadas.

El servicio asumirá el control de accesos a las instalaciones, así como entre el lado aire y el tierra, el filtro de pasajeros, la inspección del equipaje de mano y de bodega, la gestión de acreditaciones y el patrullaje por el perímetro de la infraestructura.

Dos nuevas intervenciones

Asimismo, Aerocas ha activado dos licitaciones más de mejora. La primera de ellas consiste en la instalación de una nueva barrera contra intrusiones en la calle de rodaje, es decir, en la dotación de unas balizas para evitar la circulación de aeronaves por la zona señalizada.

La inversión, en este caso, asciende a 119.189,54 euros, impuestos incluidos, mientras que el plazo de ejecución está fijado en tres meses, a contar desde la formalización del contrato. De momento, las firmas interesadas pueden presentar oferta hasta el 21 de agosto.

Por otro lado, se ha licitado, por 171.996,91 euros, la adecuación de la parcela destinada a zona de prueba de motores-cohete en el marco de la actividad del sector aeroespacial que acoge el aeropuerto de Castellón y en línea con la diversificación de su actividad.

La actuación consistirá en la habilitación de una superficie de plataformas hormigonadas y un vial de servicios de aproximadamente 100 metros de longitud, desde el que da acceso ahora a la zona de pruebas de motores hasta el final de la parcela. El plazo de ejecución también es de tres meses y las ofertas pueden presentarse hasta el día 25.