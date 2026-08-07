La app de Castellón que te ayuda a elegir dónde vivir el eclipse

Hay acontecimientos que forman parte del calendario mucho antes de que llegue el día señalado. En las semanas previas se multiplican los preparativos, las consultas y la búsqueda de lugares desde los que vivirlos, especialmente cuando implican desplazamientos y reúnen a personas en distintos puntos de una misma provincia. Castellón afronta estos días uno de esos momentos, con numerosos municipios y entidades preparando la llegada de una cita poco habitual.

Será el próximo miércoles 12 de agosto de 2026 cuando un eclipse total de Sol pueda observarse desde parte de España. El Instituto Geográfico Nacional señala que será el primer eclipse total visible desde la Península Ibérica en más de un siglo, mientras que la mitad norte de la Comunitat Valenciana se encuentra dentro de la franja de totalidad.

Ante este escenario, la aplicación castellonense Recién Abierto ha puesto en marcha una campaña especial denominada “Eclipse total · Castellón 2026”, con la que reúne en un mismo entorno distintos puntos de observación, actividades y ubicaciones relacionadas con el fenómeno en la provincia.

La iniciativa pretende facilitar una cuestión especialmente práctica en los días previos al eclipse: decidir dónde acudir y localizar ese punto directamente en el mapa. Según la información facilitada por la plataforma, cada ubicación incorporada dispone de una ficha con datos del lugar, información relacionada con la actividad y acceso al mapa para facilitar el desplazamiento.

La aplicación está disponible tanto para Android como para iOS y puede descargarse de forma gratuita. / Mediterráneo

Distintos puntos repartidos por la provincia

La campaña incluye referencias de municipios como Castellón, Peñíscola, Burriana, Onda, Benassal, Les Useres y Vilafranca, además de espacios y actividades vinculados a la programación especial organizada con motivo del eclipse.

La existencia de diferentes emplazamientos cobra especial importancia en este eclipse. La Generalitat Valenciana ha habilitado información específica sobre lugares de observación y recomienda comprobar previamente las condiciones de visibilidad del emplazamiento elegido. El propio IGN dispone también de herramientas que permiten consultar las circunstancias del eclipse para cada municipio teniendo en cuenta, entre otros factores, el relieve.

Recién Abierto plantea precisamente su campaña como una herramienta de consulta local. La aplicación, que nació inicialmente centrada en nuevas aperturas de negocios en Castellón, ha ampliado progresivamente sus contenidos a eventos temporales, festivales, campañas municipales, mercados y otras propuestas de la provincia.

En esta ocasión, el objetivo es concentrar en el mapa información que de otro modo puede encontrarse repartida entre diferentes municipios, organizaciones y programaciones.

La aplicación está disponible tanto para Android como para iOS y puede descargarse de forma gratuita. Los usuarios pueden acceder directamente a la descarga desde este enlace.

Seguridad y planificación antes de desplazarse

La elección del lugar no es el único aspecto que debe tenerse en cuenta. Las autoridades recomiendan planificar con antelación el desplazamiento y consultar la información actualizada de cada emplazamiento, ya que las condiciones de acceso, movilidad o programación pueden modificarse. La Generalitat ha publicado además un dispositivo preventivo específico ante las concentraciones de personas previstas durante la jornada del eclipse.

También resulta fundamental seguir las recomendaciones de seguridad para la observación solar. Las gafas destinadas a mirar directamente al Sol deben cumplir la norma ISO 12312-2:2015, según la información difundida por el Instituto Geográfico Nacional y la Generalitat Valenciana. Las gafas de sol convencionales no ofrecen una protección adecuada para observar el eclipse.

La campaña puede consultarse desde Recién Abierto, donde los usuarios pueden seleccionar los puntos disponibles, revisar la información de cada ficha y acceder a su ubicación en el mapa. La plataforma mantiene además abierta la incorporación de propuestas de ayuntamientos, instituciones, asociaciones y organizadores que estén preparando actividades relacionadas con el eclipse.

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A falta de pocos días para la cita, la recomendación es comprobar siempre antes de salir la información oficial y cualquier posible modificación en los horarios, accesos o condiciones de los eventos previstos.

Llamamiento a ayuntamientos, entidades y organizadores Recién Abierto invita a ayuntamientos, instituciones, asociaciones, espacios públicos y organizadores que estén preparando actividades vinculadas al eclipse a ponerse en contacto para valorar su incorporación a la campaña dentro de la app. La llamada está abierta a puntos de observación, charlas, talleres, actividades familiares, programación especial, espectáculos, recomendaciones de movilidad o cualquier propuesta que ayude a ciudadanos y visitantes a vivir el eclipse con mejor información local. El objetivo es facilitar que la información útil llegue al usuario de forma clara, visual y accionable, especialmente cuando existen varios puntos, horarios y municipios implicados.