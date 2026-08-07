CCOO denuncia la movilidad de enfermeras en el Hospital Provincial de Castellón y advierte del "riesgo asistencial"

CCOO denuncia que la Dirección de Enfermería del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón "no ha planificado de manera adecuada" el plan de vacaciones, lo que está provocando que "en una misma jornada el personal enfermero y técnico en enfermería pueda estar en varios servicios" generando así un "riesgo asistencial".

Al respecto, señala que un enfermero de planta es "requerido de manera puntual para que administre la medicación a un paciente de otra unidad por la falta de planificación de las necesidades asistenciales".

En ese sentido, apunta que aunque la Dirección de Enfermería del centro ha remitido un informe que justifica esta movilidad por necesidades asistenciales puntuales, desde el sindicato se rechaza este planteamiento, ya que "se trata de movilidad funcional encubierta, pues trasladar a profesionales a otra unidad modifica su entorno, equipo, supervisión, funciones y riesgos y además, no distingue la especialización de las unidades, ignorando que cada área exige competencias distintas".

"Esta redistribución, que no ha sido pactada ni negociada, no establece límites objetivos, como la duración máxima o criterios de rotación, ni deja trazabilidad documental de las decisiones, lo que puede llevar a asignaciones forzosas y tratos desiguales, señala.

Así, advierte de que "un traslado improvisado de personal a unidades que no conocen aumenta el riesgo asistencial". Además, este informe "ignora que diferentes unidades presentan riesgos específicos, como riesgos por radiación, biológicos o citostáticos, que requieren formación técnica, adaptación de equipos de protección y una evaluación de riesgos previa".

Por ello, CCOO ha remitido un escrito a Dirección de Enfermería exponiendo estos motivos y afirmando que este informe es "la demostración de la poca previsión en el periodo estival, además de suponer una modificación sustancial y generalizada de las condiciones de trabajo, que no cuenta con respaldo legal, ni con evaluación de riesgos".