Compromís denuncia que el refuerzo sanitario de verano sigue sin llegar a los municipios de Castellón

Compromís en la Diputación de Castellón ha denunciado que la planificación estival de la Conselleria de Sanitat sigue siendo "insuficiente" para garantizar una asistencia sanitaria adecuada en los municipios de la provincia, tanto en las localidades costeras que multiplican su población durante los meses de verano como en los pueblos del interior que "continúan sufriendo problemas estructurales" para cubrir la atención sanitaria.

La coalición lamenta que, un verano más, el refuerzo anunciado "no haya sido suficiente" para adaptar los recursos a la población real que atienden muchos municipios, lo que sigue generando una mayor presión sobre los profesionales sanitarios y dificultades para ofrecer una asistencia ágil a la ciudadanía.

"El mismo problema"

El portavoz de Compromís en la Diputación, David Guardiola, ha asegurado que "cada verano se repite el mismo problema: aumenta la población, aumenta la presión asistencial, pero los recursos siguen sin crecer al mismo ritmo. No podemos normalizar que los profesionales trabajen al límite ni que vecinos y visitantes tengan que esperar más para ser atendidos".

Guardiola ha recordado que la provincia combina dos realidades diferentes, pero igualmente preocupantes. Por un lado, los municipios turísticos, que durante los meses de verano multiplican su población y necesitan más profesionales, más consultas abiertas y una mejor planificación. Por otro, los pueblos del interior, donde la falta de personal sanitario y las dificultades para cubrir sustituciones continúan condicionando el acceso a un servicio público esencial.

"Los servicios públicos no pueden funcionar con criterios estrictamente contables. La sanidad es un derecho y la administración debe garantizar que cualquier persona, viva donde viva o pase sus vacaciones donde las pase, reciba una atención digna y en condiciones", ha afirmado.

Compromís considera que la Diputación, dentro de sus competencias de cooperación municipal, también debe implicarse en esta realidad, apoyando a los ayuntamientos para que puedan mejorar los consultorios locales cuando sea necesario y trasladando ante la Generalitat una reivindicación clara para que la planificación sanitaria de verano responda a las necesidades reales del territorio.

"La Diputación debe defender los intereses de los municipios"

Para el portavoz valencianista, "los ayuntamientos son los primeros que detectan las carencias porque son quienes dan la cara ante la ciudadanía. La Diputación debería ser la primera institución en defender los intereses de los municipios ante la Generalitat cuando los recursos sanitarios resultan insuficientes".

Guardiola también ha querido reconocer la labor de los profesionales sanitarios que, especialmente durante el verano, "asumen una enorme carga de trabajo para mantener un servicio público de calidad a pesar de la falta de recursos". En este sentido, ha insistido en que las plantillas deben dimensionarse teniendo en cuenta la población real que atienden durante estos meses y no únicamente la población empadronada.

"Cada verano escuchamos las mismas promesas y cada verano muchos municipios siguen sufriendo los mismos problemas. La mejor manera de proteger la sanidad pública es planificarla con recursos suficientes y anticipación. Los vecinos de los pueblos de Castellón no pueden ser ciudadanos de segunda en función de la época del año", ha concluido Guardiola.