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Contra la despoblación

La Diputación impulsa un proyecto piloto de transporte público a demanda para garantizar la movilidad en el interior de Castellón

Desarrollan un estudio para definir el servicio, impulsado junto a la Generalitat, que pretende beneficiar a 28.000 vecinos de Els Ports, l'Alt Maestrat y el Baix Maestrat

La vicepresidenta de la Diputación, María Ángeles Pallarés, se reunió con el vicepresiente y conseller, Vicente Martínez Mus, y el director general de Administración Local, José Antonio Redorat.

La vicepresidenta de la Diputación, María Ángeles Pallarés, se reunió con el vicepresiente y conseller, Vicente Martínez Mus, y el director general de Administración Local, José Antonio Redorat. / MEDITERRÁNEO

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Ramón Pérez

Castellón

La Diputación de Castellón impulsa, junto a la Generalitat valenciana,un proyecto piloto de transporte público a demanda para garantizar la movilidad de 28.000 vecinos de las comarcas de Els Ports, l'Alt Maestrat y el interior del Baix Maestrat.

La iniciativa plantea un modelo de movilidad real, flexible y eficiente, adaptado a las necesidades reales de la población rural. “No solo es una solución a la movilidad, es un servicio extraordinario para luchar contra la despoblación y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, ha señalado la vicepresidenta de la institución provincial, María Ángeles Pallarés.

Favorecer la cohesión

Para la vicepresidenta, este proyecto supone “un paso muy importante en la estrategia de la institución provincial para reforzar los servicios públicos en el medio rural, favorecer la cohesión territorial y ofrecer a todos los castellonenses las mismas oportunidades”.

“Trabajamos para que vivir en los pueblos pequeños nunca sea una barrera, sino una oportunidad”, ha indicado Pallarés. La vicepresidenta ha mantenido una reunión de trabajo con el vicepresidente y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, y el director general de Administración Local, José Antonio Redorat, para avanzar en el desarrollo de esta iniciativa conjunta.

Así, tal y como ha explicado la vicepresidenta, la Dirección General de Administración Local está llevando a cabo un análisis de las comarcas de Els Ports, el Alt Maestrat y el interior del Baix Maestrat con el objetivo de “conocer sobre el terreno las necesidades de movilidad existentes, estudiar los recursos de transporte disponibles y determinar las mejores alternativas para la prestación del servicio”.

Fijar las rutas más adecuadas

Este estudio permitirá definir las rutas más adecuadas, optimizar los recursos disponibles y evaluar la viabilidad del proyecto antes de su implantación, garantizando “una solución eficaz y adaptada a la realidad de cada municipio”, ha subrayado Pallarés.

Al respecto, la vicepresidenta ha incidido en que “conocemos la realidad de nuestros municipios y somos conscientes de que cada comarca, cada pueblo, presenta unas necesidades diferentes. Por eso, estamos trabajando para definir un modelo de transporte adaptado a las características de cada zona y que dé respuesta a las demandas reales de sus vecinos”.

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Pallarés ha puesto en valor la colaboración entre administraciones para avanzar en un proyecto que contribuirá a mejorar la movilidad, señalando que “desde la Diputación de Castellón seguiremos trabajando para impulsar soluciones innovadoras que mejoren la calidad de vida de los castellonenses y contribuyan a fijar población en nuestra tierra”.

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