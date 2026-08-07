¿Escapada de última hora para ver el eclipse? Hasta 1.500 euros por una noche de hotel en Castellón

Castellón cuenta los días para vivir el eclipse solar total. La provincia se sitúa como uno de los puntos preferidos para disfrutar del fenómeno astronómico histórico, lo que se traducirá en una amplia afluencia de visitantes, tanto del territorio nacional como internacional. Lo notan ya los hoteles, que se sitúan en niveles de lleno técnico, pese a que pasar unos días supondrá un desembolso económico más elevado de lo habitual, sobre todo si se ha esperado a última hora para hacer la reserva.

El eclipse se producirá en pleno mes de agosto, momento cumbre de la temporada alta en suelo castellonense, por lo que el impacto sobre la ocupación será más limitado que si se hubiera producido en otro momento del año y se nota principalmente en la venta de las últimas plazas que podrían quedar libres, pues valores próximos al 90% suelen ser habituales ahora. Desde la patronal hotelera Hosbec, detallaron que la ocupación hotelera en la zona de máxima visibilidad, como es el caso de la provincia de Castellón, se situará en niveles de lleno técnico, que vienen a ser por encima del 93-94% de las plazas vendidas.

Un completo "histórico"

Desde la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur), su presidente ejecutivo, Luis Martí, habla incluso de un "lleno histórico" en la provincia durante la próxima semana por este fenómeno astronómico.

Esta disparada demanda, no obstante, se nota también en los precios. Las tarifas medias para la noche del 12 de agosto, según valoran desde Ashotur, experimentan un encarecimiento medio del 25% en suelo castellonense gracias al eclipse.

Ahora bien, la baja disponibilidad hace que este incremento sea mucho mayor si se trata de reservar una estancia para el miércoles ahora. En los principales portales turísticos queda poco, con el 98% de alojamientos sin plazas, y lo que queda está caro. El caso más extremo se da en Alcossebre, donde se piden 1.526 euros para pasar una noche. También en Peñíscola se pueden llegar a abonar 1.083 euros ese día por dos personas. O en Castelló, con tarifas de hasta 908 euros. En los tres casos se trata de alojamientos de cuatro estrellas.

400-500 euros

Más allá, existe también alguna opción algo más económica, con precios que oscilan entre 400 y 500 euros por noche, tanto en puntos del litoral como Benicàssim y Orpesa como en el interior, como Morella o Cinctorres.

Son numerosos los alojamientos que han aprovechado también la ocasión para comercializar paquetes especiales de experiencias, combinando la oportunidad de vivir este eclipse histórico con el disfrute de spa, de la oferta gastronómica de la provincia o de productos de la zona, como los vinos.