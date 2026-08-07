Euromillones deja un premio de más de 112.000 euros en Orpesa
El sorteo de este viernes ha repartido varios premios en España y ha situado a la provincia de Castellón entre los puntos agraciados
El sorteo de Euromillones vuelve a dejar este viernes un resultado destacado en la provincia de Castellón. La cita, que se celebra dos veces por semana y reúne a jugadores de distintos países europeos, ha concluido con varios boletos premiados y con presencia española entre las principales categorías del reparto.
En concreto, uno de los dos boletos acertantes de segunda categoría (cinco números y una estrella) validados en España ha sido sellado en Orpesa. El boleto se validó en la Administración de Loterías número 1, situada en el número 65 de la calle Goya, según la información oficial de Loterías y Apuestas del Estado.
El premio correspondiente a esta segunda categoría asciende a 112.479,15 euros por boleto. En total se contabilizaron siete acertantes de esta categoría en el sorteo celebrado este viernes 7 de agosto.
La combinación ganadora
La combinación ganadora del sorteo de Euromillones de este viernes 7 de agosto de 2026 estuvo formada por los números 26, 29, 35, 38 y 47, mientras que las estrellas fueron la 01 y la 02.
El otro boleto de segunda categoría validado en España fue sellado en la Administración de Loterías número 3 de Vélez-Málaga, situada en la calle Cristo, 11. El sorteo dejó además un único acertante de primera categoría, con cinco números y las dos estrellas, en Bélgica, al que corresponde un premio de 111.058.174 euros.
La recaudación total alcanzó los 60.333.642,60 euros. Además de los premios de primera y segunda categoría, el reparto contempló seis acertantes de tercera categoría, con un premio individual de 30.669,60 euros, y otros premios en las categorías inferiores.
El Millón se va a Barcelona
Por su parte, el código ganador de El Millón fue el FDB34577. El boleto correspondiente fue validado en la Administración de Loterías número 1 de Teià (Barcelona), situada en el Paseo de la Riera, 72.
Euromillones celebra sus sorteos los martes y los viernes y cuenta con participación en varios países europeos. Para el próximo sorteo, Loterías y Apuestas del Estado ha anunciado un fondo garantizado de 17 millones de euros para los acertantes de primera categoría.
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