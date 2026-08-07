Fiebre en Castellón por las gafas para ver el eclipse solar: hay tiendas que ya no tienen

La fiebre por conseguir unas gafas homologadas para ver el eclipse solar es tan alta en Castellón que incluso es superior a las propias temperaturas del verano. Ya solo cinco días para el esperado 12 de agosto, así que muchos castellonenses se están moviendo ante la urgencia de la última hora. Ver el eclipse con total seguridad para evitar daños en la vista y no tener que recurrir a métodos no aconsejables se ha convertido en una prioridad. Ya se vio con la entrega de gafas gratis con la edición de Mediterráneo la semana pasada, en una promoción junto a UBE que agotó todas sus existencias. También han agotado existencias, por ejemplo, en la gran superficie Alcampo de Castelló. "No nos quedan desde el día 1 de agosto, vendimos unas 1.200 y ya no vamos a reponer", indican a Mediterráneo fuentes de la gran superficie del Centro Comercial Salera.

Gafas especiales para niños para ver el eclipse. / Kmy Ros / KMY ROS

A la Farmacia 108, en la avenida Valencia de la capital de la Plana, también le pasó como a Alcampo. "Hemos tenido rotura de stock, hemos estado tres días sin nada", indican desde esta farmacia, que sí que decidió pedir más gafas a su proveedor ante las preguntas constantes de los clientes. "Este jueves hemos recibido 100 más y ya va muy bien la venta", cuentan. También cuentan con algunas gafas de menor tamaño, especiales para niños. La pregunta más repetida por los clientes es si están homologadas, ya que la homologación bloquea con eficacia la radiación solar dañina y reduce la luz hasta niveles seguros. Por contra, si se ve el eclipse con unas gafas no homologadas, estas pueden llegar a quemar la retina ocular y provocar daños permanentes y hasta pérdida de visión.

Packs para el eclipse

Otras farmacias céntricas de Castelló han preferido no adquirir este tipo de gafas, pero aconsejan enseguida a los clientes ir a las ópticas cercanas. Un ejemplo es el establecimiento de Visualis en la calle Enmedio, donde las compras se han acelerado. "Estos últimos días se ha animado la venta, entran a la óptica preguntando si tenemos gafas para el eclipse. Y eso que las tenemos expuestas en el escaparate, pero aun así la gente entra a preguntarlo", dicen en Visualis. Allí ofrecen las gafas en un paquete preparado ex profeso: "Tenemos un pack que incluye dos gafas para ver el eclipse, por supuesto homologadas, con un folleto donde están las instrucciones sobre cómo seguir el eclipse y también un estuche para guardarlas correctamente", explican. El precio es de 7,50 euros y consideran que "van bien de stock". Una vez comprado el pack, los clientes pueden comprar más gafas adicionales. "Estos últimos días no sé si es que se habrán agotado en algún sitio pero vienen preguntando '¿a vosotros os quedan?'", subrayan sobre el interés de los vecinos. "Y como vienen tres eclipses seguidos estos años, te darán servicio para los tres", remachan.

Una clienta se prueba unas gafas para ver el eclipse. / Kmy Ros / KMY ROS

Desde Visualis aconsejan tener cuidado con los niños, para que se las pongan correctamente, y también recuerdan a las personas que ya lleven gafas de corrección óptica en su día a día que las gafas del eclipse "se las tienen que poner por encima" de las normales.

Iniciativas solidarias

En Salera, aparte de Alcampo, sí hay lugares donde se pueden conseguir todavía. La propia dirección del Salera lanzó una promoción solidaria junto a Aspanion, la Asociación de Madres y Padres de Niños con Cáncer de la Comunitat Valenciana.

La iniciativa de Salera y Aspanion. / Mediterráneo

Se podían conseguir gafas homologadas por 3,50 euros, y toda la recaudación se destinará a los menores con cáncer de Castellón y el resto de la autonomía.

Las gafas de la Diputación

Mientras tanto, la Diputación de Castellón ya ha repartido 24.000 gafas homologadas entre 36 municipios con población inferior a 5.000 habitantes para ver el eclipse solar y los correspondientes ayuntamientos las están entregando a su población de manera grauita. Algunas de esas poblaciones, como es el caso de Benassal, están teniendo casos de turistas que entran a preguntar por las gafas gratuitas. "Estamos empezando a preguntarle a la gente si están empadronados, las gafas gratuitas son solo para los vecinos de Benassal", indican los responsables de Turismo de Benassal.

Los eclipses que vienen. / Kmy Ros / KMY ROS

En Benassal y otros ayuntamientos del Alt Maestrat, siendo previsores, hicieron un encargo de 1.000 gafas hace meses, antes de que se supiera la pasada semana la iniciativa de la Diputación. Como aún les quedan parte de esas gafas que compraron, si un turista se acerca a preguntar por las gafas, cuando responden que no están empadronados, les emplazan a comprar por 2 euros esas otras gafas, también homologadas.

En las ciudades, también

Algunos ayuntamientos grandes de Castellón también han contado con el asunto de las gafas entre sus previsiones. El Ayuntamiento de Onda, que ideó un plan para poder ver el eclipse desde el Castillo de las 300 Torres, con reserva previa, con el objetivo de ofrecer una experiencia más cómoda y ordenada, también tiene previsto dar gafas de manera gratuita a todas las personas que han reservado su lugar en el castillo. "Además, tenemos 1.000 gafas extra para repartir ese día entre quienes vengan sin entrada", apuntan desde el consistorio ondense.

En el Planetario de Castelló, por otro lado, contaban con más de 12.000 gafas gratuitas del Ayuntamiento de Castelló, que se han ido distribuyendo estas semanas en las actividades organizadas en las instalaciones.