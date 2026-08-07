Frenazo al sector de la automoción: menos ventas en coches nuevos y de segunda mano en Castellón

El comienzo del verano no ha sido propicio para las ventas de vehículos en Castellón. Después de un primer semestre de crecimientos generalizados, el mercado de ocasión en la provincia sufrió un frenazo al venderse 2.940 unidades, lo que supone un descenso del 5,9% respecto al mismo periodo del año anterior. También hubo un parón en el conjunto de España, aunque se quedó en apenas el 0,4%.

Este indicador es similar al registrado a comienzos de semana con las matriculaciones. Los datos aportados por las patronales del sector muestran que en julio se vendieron en Castellón 927 vehículos, lo que supone un 3,94% menos que un año antes.

Balance acumulado

A pesar de estas circunstancias, las cifras acumuladas muestran resultados más favorables. Las matriculaciones se sitúan en la provincia en 7.865 unidades, con un aumento del 13,72%. En lo referente a la segunda mano, el avance es más moderado, con 19.729 cambios de propietario y una mejora del 3,7%.

Desde las empresas de comercialización de vehículos se espera mantener el buen ritmo de ventas de la primera mitad del año, mientras que en los concesionarios se prevé actividad con motivo de la activación de las esperadas ayudas al coche eléctrico. Desde el pasado martes ya se puede hacer la solicitud del programa Auto+, al que se pueden acoger todos aquellos que compraron un vehículo eléctrico puro o enchufable desde el 1 de enero. Existe una partida de 450 millones de euros, y la convocatoria está abierta hasta el 31 de diciembre, siempre y cuando no se agote antes la partida disponible.

Vehículos descarbonizados

A pesar de las dudas de una parte de los compradores por las modalidades de vehículo descarbonizado, debido a los precios de estos modelos y a la falta de puntos públicos para la recarga de baterías, estas nuevas variantes son las que sostienen la mejora de las ventas.

Durante los primeros siete meses del año, el mercado de vehículos de gasolina en Castellón retrocedió un 17,65%, mientras que el diésel solo ha comercializado 429 unidades en este tiempo, un 17,5% menos.