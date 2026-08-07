Máximo nivel de preemergencia frente al riesgo de incendios en Castellón para el día del eclipse

La Generalitat ha establecido el nivel de premergencia 3 (riesgo máximo) del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales en todo el territorio de la Comunitat Valenciana para toda la jornada del 12 de agosto, tal y como publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

La resolución por la que se declara esta situación para el día del eclipse solar ha sido emitida de forma conjunta por la dirección de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, dependiente de la Conselleria de Emergencias, y la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Territorio, perteneciente a la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente.

Con esta decisión se busca reforzar la concienciación individual y la responsabilidad colectiva, “visto el nivel de riesgo extremo de incendios forestales declarado en toda la Comunitat Valenciana, ligado a las aglomeraciones previstas con motivo del eclipse solar del 12 de agosto”, por lo que se pide la “máxima prudencia” tanto en el ámbito forestal como en las zonas de interfaz agrícola-forestal y urbano-forestal.

La medida comporta el cierre durante toda la jornada del 12 de agosto de los parques naturales de las provincias de Castellón y Valencia. También, en la provincia, se clausura el monumento natural del Camí dels Pelegrins de les Useres.

En el resto de la Comunitat, se cierran la Marjal de Pego-Oliva, Mariola y Carrascal de la Font Roja, en la provincia de Alicante.

La declaración del nivel máximo de riesgo supone igualmente la activación durante el día del eclipse de una serie de restricciones de obligado cumplimiento en terrenos forestales de la Comunitat Valenciana, como la prohibición del tránsito de personas por senderos y campo a través y la prohibición genérica de encender cualquier tipo de fuego en los terrenos forestales y en la zona de influencia forestal (hasta 500 metros).

También incorpora, entre las medidas, la suspensión de usos permitidos del fuego, independientemente del régimen de intervención administrativa, como autorizaciones, declaraciones responsables u otros, así como cualquier uso festivo-recreativo del fuego y los planes locales de quemas en terrenos forestales y en la zona de influencia forestal (hasta 500 metros). Quedan además suspendidas las autorizaciones otorgadas para circulación deportiva por terrenos forestales.

Igualmente, ordena el estricto cumplimiento de la normativa de seguridad recogida en el Reglamento de la Ley Forestal de la Comunitat Valenciana a promotores y ejecutores de obras o trabajos de ingeniería, construcción, trabajos forestales, aprovechamientos forestales o de cualquier otro tipo de actividad que se realice en terreno forestal o a distancia menor o igual a 100 metros de un terreno forestal y que sea susceptible de entrañar algún riesgo.

Parques naturales cerrados

El cierre afecta, en concreto, a los parques naturales de Tinença de Benifassà, la Serra de Irta, el Penyagolosa, el Prat de Cabanes-Torreblanca, el Desert de les Palmes y la Serra d’Espadà, así como al monumento natural del Camí dels Pelegrins de les Useres. Además, la prohibición rige para la zona forestal del Parque Natural de l’Albufera, así como para los parques naturales de Puebla de San Miguel, Sierra Calderona, Hoces del Cabriel, Chera-Sot de Chera y Turia, y se extiende además en la provincia de Alicante a la Marjal de Pego-Oliva, compartida con la provincia de Valencia, y a la Sierra de Mariola y el Carrascal de la Font Roja.

Se prohíbe, por tanto, circular por las pistas y caminos forestales de estos espacios naturales protegidos, con cualquier tipo de vehículo, bicicleta o a pie, y también se cierran al público sus centros de interpretación. Se exceptúa, no obstante, de esta prohibición el tránsito de vehículos para actuaciones de gestión, abastecimiento, mantenimiento, vigilancia, acceso a residencias, explotaciones agrarias o instalaciones de servicios enclavadas dentro de los parques naturales.

Restricciones para zonas de acampada

Por otro lado, se establece, durante los días 11 y 12 de agosto, la suspensión temporal de la eficacia del régimen de declaración responsable para la realización de acampadas en las siguientes zonas gestionadas por la Generalitat: El Molinillo (Titaguas), Jórgola (Domeño), Fuente Muñoz (Benagéber), Fuente de Don Guillén (Puebla de San Miguel), El Remedio (Utiel), Porta Coeli (Serra) y El Planàs (Vistabella).

Se determina además la suspensión temporal de la eficacia del régimen de declaración responsable para la práctica del vivac en terrenos forestales los días 11 y 12 de agosto y se suspende igualmente para ambos días cualquier tipo de autorización otorgada para la realización de acampadas itinerantes en terrenos forestales.

Asimismo, también para los días 11 y 12 de agosto, en las áreas recreativas, el resto de zonas de acampada no mencionadas y los campamentos gestionados por la Generalitat; así como en los albergues, campamentos y campings ubicados en terrenos forestales no se podrán realizar actividades deportivas ni recreativas fuera de las instalaciones propias.

Recomendaciones

La Generalitat recomienda, durante el tiempo de vigencia de estas limitaciones, evitar desplazarse si no es necesario, y, de forma preferente, observar el eclipse desde ubicaciones próximas al lugar de residencia. En caso de realizar un desplazamiento, se aconseja planificar previamente la ruta, salir con tiempo suficiente y disponer de agua y combustible suficientes en el vehículo.

Se aconseja igualmente priorizar las zonas urbanas y, cuando exista un punto de observación oficial cercano, utilizarlo para seguir el fenómeno de forma segura. Es necesario también respetar las rutas de acceso y salida establecidas, estacionar únicamente en las zonas habilitadas y mantener libres los corredores y vías de evacuación, así como no bloquear arcenes, caminos ni accesos destinados a los servicios de emergencia.

Por otro lado, se solicita acceder a los puntos de observación a través de los accesos habilitados, sin utilizar caminos, senderos o accesos no habilitados para llegar a los mismos; tener en cuenta que el aforo de los puntos de observación es limitado y seguir en todo momento las instrucciones de los servicios de seguridad y de los servicios de emergencia.